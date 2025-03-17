健康網》臉部出現脫屑！ 中醫授4個小撇步助改善

改善臉部脫屑，曾柏翰建議，調整水溫、選擇溫和清潔用品，避免清潔過度或搔抓；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當臉部出現脫屑問題時，不僅影響外觀，還可能伴隨乾燥、緊繃甚至刺癢的不適感，讓人煩惱不已。翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰於臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文指出，這些症狀可能與氣候變化、膚質特性、生活作息或飲食習慣息息相關。透過4個簡單又實用的小撇步：減少皮膚刺激、日常保養、飲食宜忌、穴道按摩，能幫助改善臉部脫屑，讓肌膚恢復水潤與健康光澤！

減少皮膚刺激

曾柏翰建議，調整水溫、選擇溫和清潔用品，避免清潔過度或搔抓。

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日常保養

使用不含香精且適合乾性或敏感肌的乳液，睡前可加用臉部保養油，讓肌膚更潤澤。

飲食宜忌

曾柏翰說，避免冰冷、烤炸辣的食物，可多攝取木耳、山藥、秋葵、地瓜葉等滋潤性食材。

穴道按摩

●血曲池穴：位於手肘彎曲時的肘橫紋盡頭，可疏風解表、改善膚癢。

●血海穴：位於膝蓋髕骨內上角往上3指寬處，可促進血液濡養，緩解膚癢。

中醫師建議，使用不含香精且適合乾性或敏感肌的乳液，睡前可加用臉部保養油，讓肌膚更潤澤；圖為情境照。（圖取自freepik）

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