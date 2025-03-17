39歲男吃三明治吞不下 一查食道發現35公分大腫瘤

英國一名39歲男子日前在大啖三明治時，食物卡在食道久久吞不下，進一步檢查發現食道內竟長了一顆巨大腫瘤；情境照。（路透檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名39歲男子日前在大啖三明治時，竟無法吞嚥，食物卡在食道久久不下，他一度以為只是咀嚼不夠細，豈料進一步檢查發現食道內竟長了一顆巨大腫瘤，醫生更判定他僅剩約12個月壽命。為了延續生命，他與家人正積極募款，盼能前往德國接受更先進的治療，多爭取與年幼兒子相處的時間。

綜合外媒報導，英國園藝工人朗斯塔夫（Des Longstaff）去年聖誕節前夕在工作時，吃著培根香腸三明治，突然感到食物卡在食道，喝水也無法順利吞嚥，讓他一度以為是自己沒咬碎。到醫院檢查後，醫師這才發現他下食道竟長有一顆長達35公分的巨大腫瘤，且癌細胞已擴散到肝臟，確診為第4期食道腺癌；隨後醫師也表示這種癌症惡性高、病程發展快，通常無法根治。

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朗斯塔夫目前仍在醫院接受治療。（擷取自FB）

朗斯塔夫目前正接受化療與免疫治療，試圖延緩病情惡化。他坦言，「英國國民保健署（NHS）告訴我只剩12個月可活，免疫治療也只是緩兵之計。」對此，他希望赴德國接受高劑量化療與腫瘤切除手術，力拚延長壽命5年以上，陪伴5歲的兒子成長。

他的母親也在募款平台GoFundMe發起募款，表示兒子目前無法工作，家人正在籌措約4.2萬英鎊（約新台幣170萬元）的醫療費用，協助他赴德治療，「德國的醫生認為沒有所謂的『末期』，現在這是我們唯一的希望。」

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