健康網》「慢性發炎」隱形殺手！ 醫揭身體求救8訊號

醫師表示，免疫力變差，感覺比以前更容易生病，恢復時間也變長，可能身體出現慢性發炎問題；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信許多人有聽過慢性發炎會引發疾病，但何謂慢性發炎？台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，慢性發炎不像感冒、發燒般立即不適，而是以明明睡飽卻總覺得累、火氣大、腸胃問題、記性變差、關節痠痛、容易感冒，甚至是皮膚變差、莫名發胖等微小變化呈現，直到發展成慢性病，才驚覺健康已受損。不過，慢性發炎並非無解，只要改變生活習慣，就有機會減緩，甚至逆轉健康危機。

慢性發炎症狀隱晦 卻是慢性病根源

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文說明，慢性發炎是身體長期受到刺激，使細胞及免疫系統處於持續作戰狀態。雖然不會讓人立刻生病，但這種隱形的消耗會逐漸侵蝕健康，影響全身各個系統，最終成為各種慢性疾病的根源，如心血管疾病、糖尿病、癌症、失智症、甚至肥胖、憂鬱症密切相關。

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慢性發炎是否有徵兆？張家銘指出，是有的，我們的身體其實很會「報警」，只是這些訊號不明顯，是以「長期不舒服但又說不上來」的方式出現，就如同體內一把慢火，一直在燃燒卻沒有人注意，直到問題變嚴重才會發現。很多人以為發炎就是發燒、紅腫，但其實慢性發炎的表現很隱晦，甚至常常被誤以為只是「身體比較敏感」，因此若出現以下症狀，甚至是經常發生，那就代表慢性發炎已在影響健康：

●火氣大：嘴破嘴臭、牙齦腫痛、喉嚨發炎反覆發作。

●腸胃鬧脾氣：壓力大就拉肚子，或是經常胃食道逆流、腹脹、消化不良。

●睡飽還是累：每天睡7-8小時，卻還是覺得沒精神，容易疲憊。

●腦袋卡住：記憶力變差、思考變慢、注意力難以集中，容易忘東忘西。

醫師表示，早上起床或久坐後站起來時，膝蓋、腰部會僵硬或疼痛，可能是身體發出發炎訊號；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

●關節卡卡：早上起床或久坐後站起來時，膝蓋、腰部會僵硬或疼痛。

●皮膚變差：容易長痘、皮膚暗沉、紅腫、濕疹、容易過敏。

●壓力一大就感冒：免疫力變差，感覺比以前更容易生病，恢復時間也變長。

●莫名發胖：沒怎麼吃東西，但肚子卻越來越大，體脂肪增加，代謝變慢。

粒線體過度運轉 害身體發炎

為什麼身體會出現慢性發炎現象？張家銘提及，現代人的生活型態，讓慢性發炎變成1種文明病，舉凡高壓環境、外食習慣、空氣污染，都是影響慢性發炎的關鍵因素。首先，空氣中的PM2.5、汽機車廢氣、工業污染、甚至是來自建材與家具的化學物質，進入身體後，會刺激免疫系統，讓粒線體誤以為「敵人」正在攻擊，於是啟動發炎反應；再來是食品中的塑化劑、農藥、重金屬，這些「無形的毒素」早就潛伏在我們的飲食習慣裡。

張家銘說明，長期高糖、高油、高壓的生活方式，也會使身體中的「粒線體」過度運轉，就會產生大量的「自由基」，其就像是生鏽的鐵釘，會慢慢損壞細胞，導致氧化壓力增加，最後讓整個身體陷入一種持續的發炎狀態。這也是為什麼很多人明明「吃不多」，卻還是瘦不下來，或者年紀輕輕就有三高、疲勞，甚至是記憶力變差問題，因為當粒線體受損時，身體就無法有效修復，發炎狀態也變得無法關閉。

醫師建議，養成每天30分鐘運動習慣，都能幫助身體啟動「抗發炎機制」；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

從4方面 幫身體「滅火」

張家銘提到，慢性發炎不是無解，而是生活方式所累積的結果，意味著只要改變生活習慣，就有機會減緩甚至逆轉這場隱形的健康危機。想要逆轉慢性發炎，首先，飲食上，需減少精製糖、加工食品、炸物，多吃抗氧化食物，如綠葉蔬菜、堅果、魚油、薑黃、綠茶；再者，養成每天30分鐘運動習慣，都能幫助身體啟動「抗發炎機制」。

張家銘進一步建議，在睡眠上應避免熬夜，以免影響身體的修復功能，讓發炎指數上升；最後，減少環境毒素也很重要，建議選擇玻璃或不鏽鋼容器來取代塑膠製品，避免高溫下使用塑膠餐具，減少使用化學清潔劑，幫助身體「滅火」。

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