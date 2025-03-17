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健康網》只吃粥、運動飲補水NG！ 醫解開腸胃炎5迷思

2025/03/17 17:19

醫師表示，腸胃炎的飲食重點是熱量補充、均衡飲食，而不是只吃白粥、白饅頭；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

醫師表示，腸胃炎的飲食重點是熱量補充、均衡飲食，而不是只吃白粥、白饅頭；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腸胃炎上吐下瀉好痛苦！愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，很多家長會問「腸胃炎是不是只能吃白色食物」、「要喝運動飲料」、「嘔吐要先禁食」等問題，但其實這些都是迷思，腸胃炎飲食重點是熱量與均衡飲食，運動飲料太甜、奶粉稀釋等，都不適合腸胃炎孩子，反而容易讓孩子熱量攝取不足，甚至是腹瀉更嚴重。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」與個人網站發文分享，最近諾羅病毒肆虐，診間中，上吐下瀉的大小朋友就醫人數有明顯增加，因此整理出5種常見腸胃炎照顧迷思，讓家長照顧更有方向，也能幫助孩子緩解不適：​

●迷思1—只能吃白色的食物：事實上，腸胃炎的飲食重點是熱量補充、均衡飲食，而不是只吃白粥、白饅頭，建議吃些家常清淡飲食，避免油膩、刺激性或過多纖維的食物。

●迷思2—奶粉要稀釋喝：錯！稀釋奶粉會導致以奶為主要熱量攝取的嬰幼兒熱量不足，甚至增加低血糖風險。若家長擔心孩子脫水，可給孩子補充兒童電解水，而不是調整奶的濃度。

醫師提醒，嬰兒腸胃炎時，無須將奶粉稀釋喝，因奶粉稀釋會導致熱量攝取不足，甚至增加低血糖風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師提醒，嬰兒腸胃炎時，無須將奶粉稀釋喝，因奶粉稀釋會導致熱量攝取不足，甚至增加低血糖風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

●迷思3—運動飲料可以補水：市售運動飲料糖分高，電解質低，反而有可能讓腹瀉更嚴重。正確補充方式是用兒童合適的電解水，而不是運動飲料或果汁。

●迷思4—孩子吐了要完全禁食：腸胃炎時長時間不吃東西，反而容易脫水或低血糖，建議讓孩子少量多餐，選擇易消化的食物，若完全無法進食或喝水，應盡快就醫。​

●迷思5—只要嘔吐就是腸胃炎：孩子嘔吐不一定是腸胃炎，有時發燒或嚴重咳嗽也會吐，甚至是心肌炎、糖尿病酮酸中毒等更嚴重的疾病，也可能有嘔吐的症狀。因此當孩子嘔吐時，應觀察其精神狀態、食慾、尿量，若有異常建議要就醫評估。

醫師表示，勤洗手預防腸胃炎；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，勤洗手預防腸胃炎；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

如何預防腸胃炎？陳如瑩整理4招預防，首先，一定要勤洗手，病毒不怕酒精，因此需使用肥皂用清水洗手；環境上應做好清潔，避免交叉感染；飲食上，食物要煮熟，避免生食污染；最後，可讓幼兒接種口服輪狀病毒疫苗，降低重症風險。

​陳如瑩提醒，當孩子出現嚴重脫水（尿量減少、哭沒眼淚、嘴唇乾燥）、高燒不退、血便、吐出黃綠色或血絲的嘔吐物，尤其是6個月以下嬰兒精神不佳、拒食時，應馬上就醫。

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