超高齡化衝擊！ 北市衛生局補助長照機構 最高2400萬

衛生局長期照護科長林柳吟則表示，目前已有一家機構進入複審，今年有望可取得款項。 （北市衛生局提供）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台灣2025年正式進入超高齡化社會，長照成為各國社會與衛生的核心議題。北市衛生局為減輕住宿長照機構負擔，提供每間機構最高補助2400萬元，通過初審和複審後，每床補助24萬元，每院最多100床。不過統計指出，北市去年至今僅有3家私立住宿式長照機構，並未新增業者，業者申請補助意願不高；衛生局長期照護科長林柳吟則表示，目前已有一家機構進入複審，今年有望可取得款項。

北市衛生局說明，去年訂定「補助私立住宿長照機構要點」，每間機構最高可補助2400萬元，鼓勵民間投資新設住宿式長照機構，新設立每床最高可補助新24萬元，每家機構補助床數最高為100床。實際上，北市府去年編列1800萬預算開放業者申請，但至今僅3家長照機構設立住宿式長照機構。

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依據《長期照顧服務法》第22條規定，私立住宿式長照機構應以長照機構法人設立，長照機構法人完成設立後，才可依長期照顧服務機構設立許可及管理辦法第6條規定，備齊應備文件申請籌設住宿式長照機構。另外，業者取得機構籌設許可，依所提規劃完成機構建置後，即可提送相關文件申請住宿式長照機構設立。

衛生局長照科長林柳吟也說，大部分業者申請資料時礙於手續複雜，經常出現因準備不齊全而遭退件的情況，為此已在官網建置相關流程的說明，方便有意申請的業者提出申請。

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