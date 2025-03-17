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喜歡上廁所滑手機？ 醫示警：小心中鏢諾羅病毒

2025/03/17 16:46

滑手機示意圖，與新聞事件無關。（路透檔案照）

滑手機示意圖，與新聞事件無關。（路透檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾習慣上廁所時邊滑手機，然而，前台大醫師蒼藍鴿提醒，這個看似微小的舉動恐讓手機成為傳播諾羅病毒的媒介，進而增加自身感染風險。

蒼藍鴿今（17）日在臉書粉專「蒼藍鴿的醫學天地」發文表示，諾羅病毒可透過「糞口傳染」，如果前一位使用者感染諾羅病毒，馬桶坐墊上就可能殘留病毒。此時若邊如廁邊滑手機，病毒可能會沾染在手機上，之後如未洗手滑直接拿手機並飲食，「就恭喜中鏢，諾羅的傳染就是如此平凡無奇」。

近期，諾羅病毒感染病例增加，不少人因此出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛等症狀。疾管署提醒，感染期間應注意補充水分與營養，必要時可攝取電解質，並透過少量多餐的方式食用清淡飲食，避免油膩或高糖分食物刺激腸胃，加劇腹瀉情況。此外，個人衛生防護至關重要，應勤洗手並避免與他人密切接觸，以降低病毒傳播風險。

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