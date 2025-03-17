兒科醫學會爭求疫苗補助調高 疾管署：將研議

台灣兒科醫學會上週五發函給疾管署，呼籲調整公費兒童常規疫苗的醫療院所預防接種處置費。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣兒科醫學會上週五發函給衛福部疾管署，呼籲調整公費兒童常規疫苗的醫療院所預防接種處置費，醫師苦喊估算現在打一針成本約400多元，但政府只給100元，實在受不了。對此，疾管署副署長曾淑慧表示，已在評估研議中，會視物價指數、院所成本及預算情形，簽報給衛福部、行政院做裁示。

台灣兒科醫學會監事林應然說明，以診所提供疫苗接種服務為例，必須購置專用於冷藏疫苗的冰箱，內放高低溫度計、溫度監視卡等，且須設不斷電系統，以免停電造成溫度變化影響疫苗品質，還要自備針筒、消毒酒精片等。

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此外，醫師須上課進修接種資訊，並到衛生局領疫苗，領回放置冰箱就要「當寶貝」，每天早晚記錄溫度控制，要打的時候，有些要調配、這個混這個再弄出來，等到備妥疫苗，尚須等家長跟小孩溝通，或是打的過程要被小孩踢來踢去，直言「打一針要奮鬥很久」，通常為小朋友打一針的時間，已經可以看3名病人，且打完還要花時間輸入接種對象與疫苗種類、劑次進行通報。

林應然指出，做了這麼多事情，原本政府一毛錢都不給，直到醫界嚴重抗議，2017年起補助，但也只有100元，現在物價上漲，護理等人員成本也上升，「實在受不了」，有時還要接受部分家長會抱怨到衛生所打不用額外付錢，為什麼到診所要多花掛號費？然而，衛生所的設備與人事費都是國家支付，院所則得自行承擔，自然需要酌收費用。

林應然坦言，現在兒科已經搖搖欲墜了，都沒有年輕人要選這科，而對於兒童從小到大最基本要打的20幾針疫苗，政府仍未提供院所合理補助，會造成兒科日益衰弱，預估現在打一針的成本大約落在400多元，但醫師無法領取診察費，只有掛號費與預防接種處置費100元。

根據台灣兒科醫學會發函內容，近年來因少子化與通貨膨脹與人事水電成本大幅增加，影響兒童醫療保健執業成本，但我國疫苗處置費給付遠低於日韓，台灣每針100元，韓國視疫苗、接種年齡調整，介於新台幣442元至1014元，甚至年紀越小、處置費越高；日本也視地區不同給付。

台灣兒科醫學會呼籲疾管署，可調查各國疫苗處置費用給付狀況，並邀請公正的第三方學術單位進行疫苗施打成本的調查，並與該會進行協商，以合理的調高疫苗處置費，來做好兒童的預防保健工作。此外，建議對於配合施打公費疫苗的醫療院所疫苗儲存設備及溫度監控設備，亦應有補助的配套措施。

現行除了公費流感疫苗外，我國政府於2017年起，針對1歲以下（含）幼兒應接種的常規疫苗劑次，每一診次補助合約院所預防接種處置費100元，並於2018年9月起將補助範圍擴及兒童常規疫苗入國小前的所有應接種劑次及75歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗。

針對台灣兒科醫學會的訴求，曾淑慧表示，已在評估研議中，會視物價指數、院所成本及預算情形，簽報給衛福部、行政院做裁示。

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