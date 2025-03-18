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中年男視茫茫 竟是糖尿病引發白內障

2025/03/18 05:30
中年男視茫茫 竟是糖尿病引發白內障

▲何明芝醫師表示，糖尿病患者雖然面臨更高的風險，但只要定期檢查和積極治療，仍能夠維持良好的視覺健康。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

中年男視茫茫 竟是糖尿病引發白內障

▲白內障手術原理是將已經變質的水晶體清除，然後植入人工水晶體，使光線能夠正確聚焦在視網膜上而恢復視力。 （記者陳建志攝）

56歲張姓男子，因工作需要常應酬，加上飲食不規律，40歲就罹患第二型糖尿病，近10多年來雖接受血糖控制治療但效果不佳，近來常覺得視力模糊，晚上開車幾乎看不到路，雖到眼鏡行重配眼鏡，但效果有限，趕緊就醫檢查，才查出是糖尿病引發白內障，經接受白內障手術，視力終於恢復清晰，讓他重拾自信和安全感。

中年男視茫茫 竟是糖尿病引發白內障

▲張姓男子視力模糊，經檢查赫然發現罹患白內障（黃線範圍內）。 （記者陳建志翻攝）

高血糖影響眼內組織代謝

仁愛長庚合作聯盟醫院眼科醫師何明芝表示，患者到院後對於被診斷出白內障相當驚訝，不解為何會罹患此種一般認為是老年人才會有的疾病？其實糖尿病和白內障間存在密切的關聯性，因長期高血糖會影響眼內組織的代謝，導致水晶體的結構變質和霧化，造成白內障。

而糖尿病患者若血糖控制不佳，更容易引發水晶體混濁，因此，糖尿病患者發生白內障的年齡往往比非糖尿病病人的年齡還要早。

何明芝指出，白內障對視力造成的影響是逐漸進展的，透過手術，大多數患者的視力都可得到改善。白內障手術原理是將已經變質的水晶體清除，植入人工水晶體，使光線能夠正確聚焦在視網膜上而恢復視力。

微創手術植入人工水晶體

她表示，目前醫院採用微創超音波乳化手術，只須極小的切口就可將混濁的水晶體分解並吸除，再植入人工水晶體，優點是切口小、術後傷口癒合較快、手術時間短，也比較不容易發生如傳統手術中的出血和感染等併發症，此一手術有健保給付。

何明芝強調，該名患者手術後重拾清晰視力，顯示糖尿病患者只要定期檢查和積極治療，仍能夠維持良好的視覺健康。糖尿病患者在進行任何眼科手術前，必須特別注意血糖控制，確保在穩定血糖狀態下接受手術。這不僅有助於減少術中的併發症風險，也能促進術後復原。病人在術後仍需密集追蹤和定期檢查，確保能夠維持手術效果，並預防糖尿病造成其他的眼部問題。

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