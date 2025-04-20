急重症病房護師轉畫家 許培璟揮灑人生色彩

護理師轉型為職業畫家的藝術家許培璟，看盡人生悲歡離合，創作更得心應手。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾任台中榮總急重症病房護師的許培璟，因家庭因素離開職場，卻投入另一嶄新人生，重拾童年興趣，用畫筆揮灑不同的精彩生命歷程，此次應澎湖水族館負責人楊三品夫婦之邀，跨海抵澎為澎湖水族館6週年慶，舉行「情繫浯島、菊島–靜謐．自然．美的詩意」畫展，展期至9月底止。

護理師轉型為職業畫家的藝術家許培璟，因曾在急重症加護病房服務，看盡人生悲歡離合，以其獨特的藝術視角，描繪澎湖（菊島）與金門（浯島）2座離島的自然風貌與人文情懷。由於許先前服務的台中榮總，鄰近東海大學，因此公暇之餘前往進修，後畢業於屏東大學視覺藝術研究所，此次個展以油畫、蠟畫及混合媒材創作，呈現澎湖與金門的靜謐之美。

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許培璟為參觀民眾，講解創作內容與含義。（記者劉禹慶攝）

幼年時期曾隨父親居住在金門（浯島）長達10年，對於歷經歷史風雨的金門，仍有深厚感情，其古樸的閩南風情聚落與綿延的白沙灘，交織出詩意的景致；而澎湖（菊島）群島環繞，碧海藍天與細膩沙灘相映成趣，波光粼粼的海面映照出大自然的靈動之美，再拾童年繪畫興趣，就用畫筆紀錄心中的金門與澎湖之美。

許培璟透過細膩的筆觸與色彩變化，捕捉島嶼風情，並傳達對自然與文化的深刻感悟，期望讓觀者在畫作中感受生態保育與文化傳承的重要性。此次展覽將帶領觀眾走進兩座島嶼的詩意世界，透過藝術品味自然的純粹與人文的深度。歡迎喜愛藝術與自然的民眾蒞臨參觀，一同感受畫中悠然靜謐的美感。

許培璟的作品黑面琵鷺，畫出國寶鳥的風采。（記者劉禹慶攝）

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