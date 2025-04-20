健康網》壞膽固醇多少正常？ 台灣最新「治療指引」給解答

醫師表示，壞膽固醇控制並非一個標準值，而是須依照每個人的心血管風險程度，而有不同的目標；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人人都知道低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇，LDL-C）過高不利於健康，那麼LDL-C控制有絕對值嗎？內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書「蔡明劼醫師 健康。瘦身」引述最新發布的《2025年台灣版膽固醇治療共識》解答，LDL-C控制非標準值，而是依照每人的心血管風險程度，而有不同目標，舉例來說，低風險者需控制在小於130mg/dL；反之，若為極度高風險者應小於55mg/dL。

●低風險或中風險：以下所有條件符合1項者屬低風險，LDL-C應控制在低於130mg/dL；符合2項則屬中風險，LDL-C應少於115mg/dL。包括：具高血壓；年齡上，男性45歲以上、女性55歲以上；小於55歲男性、小於65歲的女性具早發冠心病家族史；高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇，HDL-C）偏低，男性<40mg/dL、女性<50mg/dL；抽菸。

請繼續往下閱讀...

或是本身具有代謝症候群，也就是符合3項以上者：腰圍過大（男性≥90公分、女性≥80公分）、血壓升高（130/85mmHg以上或服用降壓藥）、空腹血糖升高（100mg/dL以上或服用糖尿病藥物）、三酸甘油脂升高（≥150mg/dL或正服用三酸甘油脂降脂藥物）或HDL-C偏低。

《2025年台灣版膽固醇治療共識》依照每個人的心血管風險程度，給予壞膽固醇控制目標。（圖取自蔡明劼臉書）

●高風險：糖尿病、慢性腎臟病（未進入洗腎階段）、LDL-C 190mg/dL以上、冠狀動脈鈣化指數（CAC score）≥400。建議LDL-C應少於100mg/dL。

​●非常高風險：符合動脈粥樣硬化性心血管疾病（ASCVD）診斷，包括：急性冠心症病史、接受過冠狀動脈血運重建（如PCI或CABG）、缺血性中風或短暫性腦缺血發作（與動脈粥樣硬化相關）病史、周邊動脈疾病（曾接受血運重建、有肢體缺血症狀或曾接受截肢）。

不只如此，透過冠狀動脈攝影、冠狀或周邊動脈電腦斷層攝影、頸動脈或周邊超音波等影像檢查，證實有明顯斑塊負荷，定義為直徑狹窄≥50%者，皆屬非常高風險族群，應將LDL-C控制在少於70mg/dL。

​●極度高風險：符合下列任何1項臨床條件的冠心病患者，如1年內曾有心肌梗塞（MI）病史、有2次以上心肌梗塞病史、多支血管冠狀動脈疾病（CAD）、同時有急性冠心症（ACS）與糖尿病、周邊動脈疾病或頸動脈狹窄，甚至是周邊動脈疾病併有冠狀動脈疾病（CAD）、頸動脈狹窄者，屬極度高風險，LDL-C應低於55mg/dL。

川普健檢報告結果。（圖取自蔡明劼臉書）

至於前陣子熱烈討論的川普健檢報告，蔡明劼分享，​雖然川普不是台灣人，但如果拿他來套用一下這個流程，目前只知道有年齡≥45歲這個風險因子，屬於低風險，所以LDL-C的控制目標是小於130mg/dL。而川普2018年的LDL-C是143mg/dL，除了生活型態調整外，用藥治療也是合理的作法。

​蔡明劼說，至於有沒有必要用2種藥物，將LDL-C降到51mg/dL這麼低呢，這又須牽扯到其他風險評估方式，以及美國跟台灣治療指引不同。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法