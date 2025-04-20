健康網》健檢常做「CT掃描」卡安心？ 研究：高劑量輻射恐致癌

醫師引述研究指出，長期接受多次CT掃描，不僅可能找不到癌症，還可能因高劑量輻射，增加致癌風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了早點發現癌症，每年都做全身健康檢查，包含電腦斷層（CT）掃描也做好做滿？然而瀚仕整合功能醫學中心醫師歐瀚文表示，最新研究發現，長期接受多次CT掃描，不僅可能找不到癌症，還可能因高劑量輻射，增加致癌風險。建議有症狀、家族史、或醫師判斷需要時再安排影像檢查。

歐瀚文在臉書粉專「歐瀚文醫師 功能醫學」發文指出，該研究發表於期刊《JAMA Internal Medicine》研究將重點整理如下：

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1.過度影像檢查≠更早發現癌症：研究發現，在無症狀、低風險族群中，頻繁接受CT掃描並沒有明顯增加癌症的早期發現率。

2.反而增加輻射暴露，導致「輻射相關癌症」機率上升：CT掃描屬於高劑量輻射檢查，長期下來可能誘發DNA損傷，增加罹癌風險，尤其是肺癌、甲狀腺癌、乳癌等輻射敏感型癌症。

3.假陽性、過度診斷、過度治療：這些檢查常常發現一些「看起來像癌但其實不是癌」的異常，反而讓人陷入不必要的焦慮、進一步檢查，甚至接受侵入性治療。

研究提到，長期接受CT掃描恐增加罹癌風險，尤其是肺癌、甲狀腺癌、乳癌等輻射敏感型癌症；示意圖。（圖取自shutterstock）

歐瀚文提醒，健康檢查應該精準、有根據、依照個人風險客製化，而不是「做越多越安心」。有症狀、家族史、或醫師判斷需要時再安排影像檢查，才能真正兼顧「早期發現」與「風險控制」。我們應該追求的是長期健康的維持與風險預防，而不是短期「做完一套體檢就沒事」的錯覺。

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