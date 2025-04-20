自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》長輩便秘別輕忽！ 醫：中風與失智風險都增高

2025/04/20 13:58

醫師彙整研究指出，長者長期便秘可能提高心血管疾病與中風風險，甚至讓失智風險高出1.5倍；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師彙整研究指出，長者長期便秘可能提高心血管疾病與中風風險，甚至讓失智風險高出1.5倍；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，身體機能也退化，因此長輩便秘應該不是什麼大問題？典威診所醫師陳志典發文彙整多項研究指出，長者長期便秘可不能輕忽！恐提高心血管疾病與中風風險，甚至讓失智風險高出1.5倍。建議讓銀髮族規律補水、增加膳食纖維攝取、多運動，若長期未改善，則應尋求專業醫師協助。

陳志典在臉書專頁「典威診所-大腸直腸科陳志典醫師」發文指出，根據《美國家庭醫師期刊》一篇文章指出，約有3分之1（約33%）的60歲及以上成年人報告至少偶爾出現便秘的情況，而在療養院居民中，便秘的患病率達到50%或更高。但很多人卻習以為常，沒有意識到便秘可能帶來嚴重的健康風險。

長期便秘當心認知功能、心血管受影響

●心血管疾病與中風風險增加：老年人常伴有高血壓、動脈硬化等慢性疾病，當患有這些慢性疾病又經常便秘，排便時需要過度用力，導致腹內壓及胸內壓升高，引起血壓突然飆升，甚至增加中風的風險。《美國心臟協會期刊》（AHA）研究指出，慢性便秘患者的心血管事件風險，比一般人增加約20%。

●失智及認知功能退化風險提高：長期便秘會改變腸道微生菌群結構，使有害菌增加、益菌減少，誘導腸道與全身性慢性發炎，影響大腦中樞神經系統，導致認知功能下降、失智症的風險明顯提升。國際知名期刊《神經學》（Neurology）上1篇研究顯示，慢性便秘患者罹患失智症的風險較一般人高出約1.5倍。

研究顯示，慢性便秘患者罹患失智症的風險較一般人高出約1.5倍；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

研究顯示，慢性便秘患者罹患失智症的風險較一般人高出約1.5倍；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

「腸」保健康這4招

陳志典說明，隨著年齡增長，長輩的腸道蠕動緩慢、腸道菌叢老化、飲水量減少、活動量降低、用藥增加，使長輩更容易便秘。想要預防便秘、降低疾病風險，建議遵循以下原則：

1.每天規律補充水分，避免脫水。

2.增加膳食纖維攝取，幫助腸道蠕動。

3.規律運動或適度活動，促進腸道健康。

4.長期便秘無法改善，應尋求專業醫師協助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中