健康網》長輩便秘別輕忽！ 醫：中風與失智風險都增高

醫師彙整研究指出，長者長期便秘可能提高心血管疾病與中風風險，甚至讓失智風險高出1.5倍；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，身體機能也退化，因此長輩便秘應該不是什麼大問題？典威診所醫師陳志典發文彙整多項研究指出，長者長期便秘可不能輕忽！恐提高心血管疾病與中風風險，甚至讓失智風險高出1.5倍。建議讓銀髮族規律補水、增加膳食纖維攝取、多運動，若長期未改善，則應尋求專業醫師協助。

陳志典在臉書專頁「典威診所-大腸直腸科陳志典醫師」發文指出，根據《美國家庭醫師期刊》一篇文章指出，約有3分之1（約33%）的60歲及以上成年人報告至少偶爾出現便秘的情況，而在療養院居民中，便秘的患病率達到50%或更高。但很多人卻習以為常，沒有意識到便秘可能帶來嚴重的健康風險。

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長期便秘當心認知功能、心血管受影響

●心血管疾病與中風風險增加：老年人常伴有高血壓、動脈硬化等慢性疾病，當患有這些慢性疾病又經常便秘，排便時需要過度用力，導致腹內壓及胸內壓升高，引起血壓突然飆升，甚至增加中風的風險。《美國心臟協會期刊》（AHA）研究指出，慢性便秘患者的心血管事件風險，比一般人增加約20%。

●失智及認知功能退化風險提高：長期便秘會改變腸道微生菌群結構，使有害菌增加、益菌減少，誘導腸道與全身性慢性發炎，影響大腦中樞神經系統，導致認知功能下降、失智症的風險明顯提升。國際知名期刊《神經學》（Neurology）上1篇研究顯示，慢性便秘患者罹患失智症的風險較一般人高出約1.5倍。

研究顯示，慢性便秘患者罹患失智症的風險較一般人高出約1.5倍；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

「腸」保健康這4招

陳志典說明，隨著年齡增長，長輩的腸道蠕動緩慢、腸道菌叢老化、飲水量減少、活動量降低、用藥增加，使長輩更容易便秘。想要預防便秘、降低疾病風險，建議遵循以下原則：

1.每天規律補充水分，避免脫水。

2.增加膳食纖維攝取，幫助腸道蠕動。

3.規律運動或適度活動，促進腸道健康。

4.長期便秘無法改善，應尋求專業醫師協助。

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