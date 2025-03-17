中醫所與嘉市合作 打造台灣中草藥研發廊帶

中醫所與嘉市政府簽訂合作備忘錄（MOU），中醫所長蘇奕彰（左四）、嘉義市長黃敏惠（左五）、立委王美惠（左二）等人會後合影。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今天（17日）是國醫節也是中醫師節，衛福部國家中醫藥研究所（簡稱中醫所）與嘉義市政府簽訂合作備忘錄（MOU），將協助在嘉市設立基地等4項合作內容，整合在地產官學研，齊力推動國家中醫藥產業發展；中醫所長蘇奕彰表示，未來5年將以嘉市為中心，為台灣建立中草藥研發廊帶，為產業發展奠定堅實基礎，促成中西醫合作，讓台灣中醫藥技術站穩國際舞台。

雙方在市府舉行合作備忘錄簽訂儀式，由中醫所長蘇奕彰與嘉義市長黃敏惠代表簽訂，立委王美惠、台灣中藥臨床學會理事長蘇超麒、嘉義大學校長林翰謙、嘉市中醫師公會陳三元等產官學研代表一同見證。

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中醫所長蘇奕彰（左）與嘉義市長黃敏惠（右）今天代表雙方簽訂合作備忘錄（MOU），攜手推動國家中醫藥產業發展。（記者丁偉杰攝）

黃敏惠表示，嘉市在地理位置上有北回歸線23.5度經過，擁有獨特的熱帶、亞熱帶氣候條件，也位於阿里山腳下，垂直海拔高度變化大，是中草藥多元種植的最佳實驗場域，鄰近可種植中草藥廣大面積的農業大縣嘉縣和雲林縣，及國內中藥廠密度最高的台南市；無論從研發到出產，嘉市具有天時地利人和條件可以協助國家推動中醫藥產業發展，將扮演台灣中醫藥產業至關重要的角色。

在新冠肺炎疫情期間，蘇奕璋帶領中醫所結合臨床及基礎研究，成功研發「台灣清冠一號」，大幅提升台灣在世界中醫藥界的能見度。

蘇奕璋表示，中醫所將與嘉市政府透過四項合作內容，共同推動國家中醫藥產業發展，包含協助在嘉市設立基地，推展嘉義地區中草藥種植與中醫藥研究發展；結合雲嘉南中草藥農業、生技製藥產業與中西醫療體系，推動中醫藥產業鏈整合；推動中醫藥在健康管理、預防醫學及養生保健、醫療照護領域的應用與發展；發展中醫藥產業鏈相關人才與團隊培養之合作。

王美惠說，嘉大有深厚的農學與中草藥研究基礎，已於去年串連中醫所的醫研能量簽訂合作備忘錄（MOU），國內中藥材仰賴進口供應，期望透過在地產官學研努力，為台灣永續發展中醫藥產業。

中醫所與嘉市政府今天簽訂合作備忘錄（MOU），將整合在地產官學研，齊力推動國家中醫藥產業發展。（記者丁偉杰攝）

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