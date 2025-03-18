限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
助醫護應對流感、結核病 廠商捐6家衛福部立醫院逾3萬N95口罩
〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委陳菁徽辦公室今（18）日舉辦「挺醫護、不中斷！N95醫療口罩捐贈」記者會，現場引介民間廠商明紘材料，向衛福部立的旗山醫院、台南醫院、屏東醫院、恆春旅遊醫院、胸腔醫院及台東醫院等醫療機構，捐出共計逾3萬的N95口罩，供第一線醫療現場和感染控制業務備用。
陳菁徽指出，雖然新冠疫情已過，但醫護人員仍需應對流感、結核病、呼吸道感染等高風險疾病，N95口罩仍然是必要的防護裝備，所以樂見有民間主動願捐贈像是口罩這類醫護人員的戰備裝備，給予政府所屬的醫院，口罩不只是應急物資，而是醫護人員每日面對病患的重要防線。期待這批口罩能用於急診室、加護病房、傳染病房等高風險區域，確保醫護安全，替醫療品質的提升盡一點心力。
請繼續往下閱讀...
陳菁徽透露，其實捐贈的意願遠不只今天給衛福部立醫院的數量，而是包括退輔會的榮總體系醫院，跟軍方國軍醫院等，也都有詢問過是否受贈，最終雖僅6間衛福部立醫院有需求，但她期待這樣的捐贈善心，能替以南部和東部為主的醫院們，獲得更大的支持迴響。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應