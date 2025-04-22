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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

58歲男C肝轉化為肝癌 中醫改善腹脹、腫瘤變小

2025/04/22 11:23

中醫師林襄穎指出，中醫治療肝癌可以與西醫併行，不論是手術切除或正在接受動脈栓塞、放療、標靶，甚至是免疫療法，都可與中醫治療併行，不會衝突。（記者歐素美攝）

中醫師林襄穎指出，中醫治療肝癌可以與西醫併行，不論是手術切除或正在接受動脈栓塞、放療、標靶，甚至是免疫療法，都可與中醫治療併行，不會衝突。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕58歲吳姓男子罹患C型肝炎多年，已轉變成肝癌，經過3次動脈栓塞但肝癌腫瘤仍舊長大，肝癌腫瘤大的3公分、小的2公分。天寶中醫診所院長林襄穎診斷其為「氣滯血瘀、肝脾不和」的體質類型，使用「行氣活血、疏肝健脾」治療法則，8個月後回到大醫院電腦斷層及超音波檢查，肝癌腫瘤變小，只剩下一顆0.9公分，讓他放下心中大石，認真服用中藥，鞏固療效。

中醫師林襄穎表示，國人十大癌症死亡排名，肝癌總是名列前茅，令人聞之色變。然而，除了西醫手術、動脈栓塞、放療、標靶、免疫療法之外，其實還有中醫可有效控制肝癌！

吳男身材高瘦，面部氣色青黑黯然無光，中醫認為肝臟於五行屬木，且木色為青，所以肝病病人面部呈青色甚至青黑，看起來就像電視劇中的包青天。原來，吳男罹患C型肝炎多年，並轉變成肝癌，經過3次動脈栓塞但肝癌腫瘤仍舊長大，肝癌腫瘤大的3公分，小的2公分。

經其把脈問診後發現，吳男脈象沉弦，體力不佳，腹部脹氣，加上氣色青黑，為「氣滯血瘀、肝脾不和」，經使用「行氣活血、疏肝健脾」治療，以莪朮行氣，丹參、鱉甲活血消腫瘤，白花蛇舌草、半枝蓮抑制癌細胞，柴胡疏肝，山楂健脾。

治療過程，吳男精神體力變好、腹脹消失，氣色也逐漸好轉。中醫治療8個月後回到大醫院電腦斷層檢查，肝癌腫瘤變小，只剩下一顆0.9公分。吳男一開始不太敢相信，又做了超音波檢查，結果也是如此，吳男才放下心中大石，對中醫治療效果刮目相看，更認真服用中藥，以鞏固療效。

林襄穎指出，中醫治療肝癌可以與西醫併行，不論是手術切除或正在接受動脈栓塞、放療、標靶，甚至是免疫療法，都可與中醫治療併行，不會衝突。呼籲肝病患者，肝癌最忌諱飲酒，不可服用來路不明藥物，應減少醃漬物及不新鮮食物，另外可能含有黃麯毒素類食品也要少碰，並忌熬夜及過度疲勞，儘量避免感冒，都是降低肝病情的不二法門。

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