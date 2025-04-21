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交流癌症診斷新知 嘉基辦國際病理研討會
〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣罹癌發生率逐年上升，嘉義基督教醫院近日舉辦2025國際病理研討會，邀請美國、日本、台灣等病理領域專家，探討肺癌、甲狀腺癌、黑色素瘤等重大癌症的診斷趨勢與實務挑戰。
嘉基表示，根據2022年癌症登記報告，肺癌連續2年成為國內癌症之首，新發生癌症人數13萬293人；值得注意的是，甲狀腺癌發生率近年快速上升，2022年為全體癌症第9名、女性癌症中排名第四，此外，如黑色素瘤雖相對少見，然而惡性程度高、容易轉移，需要高度警覺與準確診斷。
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研討會19、20日在嘉基路加堂戴德森國際會議廳舉行，由嘉基病理科主辦、台灣病理學會協辦，議程涵蓋肺癌分子檢測、甲狀腺病變診斷策略、婦科與唾液腺病理、血液腫瘤診斷趨勢、黑色素瘤分類標準等主題。
研討會並邀請包含梅約醫學中心教授吳聰德、副教授羅穎駿，以及日本病理權威Dr. Toshitetsu Hayashi等人，分享個別癌症領域相關研究、最新進展。
嘉基院長陳煒說，透過研討會希望帶來世界級學術資源，強化國內病理專業實力，深化臨床應用與國際合作，為台灣癌症照護品質注入新動能、新知與活力。
嘉基病理科主任董俊良說，隨癌症類型、診斷技術不斷演進，病理科醫師需持續精進專業知識，透過國際病理學界頂尖專家，分享實務挑戰與診斷更新，能協助第一線醫療人員掌握最前沿技術，提升診斷準確率，改善病患治療成效。
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