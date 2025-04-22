光田醫院「二手書熱血募集」 5月22日義賣助偏鄉早療

光田綜合醫院響應4月22日世界地球日，發起二手書熱血募集；光田綜合醫院總院長王乃弘，親切陪伴小朋友閱讀繪本。（光田醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕光田綜合醫院響應4月22日世界地球日，發起「二手書熱血募集」活動，結合綠色行動與公益義賣，將所得全數捐贈弘毓社會福利基金會，用於支持台中偏鄉地區的發展遲緩兒童早期療育。

二手書募集期間自即日起至114年5月11日止，為維持書籍類型多元且適讀，不收宗教書籍、教科類參考書及雜誌；寄送地址「台中市沙鹿區向上路七段127號圖書館」，並將於5月22日舉辦二手書義賣活動。

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光田綜合醫院副執行長王詩婷表示，活動以「守護唯一的地球」為主軸，希望從醫院內部推動環保思維，鼓勵員工將家中閒置書籍捐出，透過循環再利用，讓知識重新流通，也減少資源浪費。強調「孩子只有一個地球，地球也只有一個未來，永續與關懷應是每個人、每個行業的責任」。

5月22日二手書義賣活動當天，光田醫師將親自排班顧攤、推薦心中的好書。參與醫師表示，「我們平常救的是病人，這次想救地球與孩子的未來」。

光田醫院指出，以一本400頁、重量約419克的書籍來計算，從砍伐樹木、紙漿生產到印刷完成，約會產生34公斤的二氧化碳；這次勸募目標200本，相當可減少約6800公斤碳排放。為了讓這份綠色行動更具意義，光田不僅號召救人命的醫護同仁響應，也特別邀請員工的幼兒眷屬一起參與，讓環保意識從小扎根生活，也讓知識得以傳遞到需要的人手上。

光田醫院表示，目前全台約有6萬名發展遲緩兒，早療資源長期仰賴地方與社福團體合力補位。根據衛福部資料，偏鄉兒童的早療服務可近性明顯不足，越早提供介入、復健與陪伴，對孩子未來成長發展影響深遠。二手書公益行動，不只是一本本書的傳遞，更是一場結合醫療、永續與社會參與的具體實踐，誠摯邀請社會大眾自即日起至5月11日捐出家中書籍，為環保盡一份心力；5月22日，一起到光田向上院區的書攤選書、救地球、助孩子，用閱讀療癒心靈，也為偏鄉早療資源挹注溫暖力量。

光田綜合醫院響應4月22日世界地球日，發起二手書熱血募集。（光田醫院提供）

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