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呼吸困難易喘 恐是冠狀動脈疾病

2025/03/18 05:30
呼吸困難易喘 恐是冠狀動脈疾病

▲劉俊廷醫師提醒，當出現呼吸困難及疲累無力等症狀，必須評估是否有心臟衰竭、心律不整、肺疾、貧血等問題。 （記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

呼吸困難易喘 恐是冠狀動脈疾病

▲7旬長者出現呼吸困難、易喘及虛弱無力等症狀，醫師評估發現冠狀動脈疾病，安排病患接受心導管檢查及治療。 （中醫大新竹附醫提供）

一名70多歲務農長者出現呼吸困難、易喘及虛弱無力等症狀，原本以為是自然老化，和新冠後遺症，然而症狀日益嚴重，在子女安排的健康檢查中，除了心房顫動心律不整，也發現冠狀動脈疾病，接受心導管治療後，症狀和體力明顯改善，恢復正常的生活與繼續務農，甚至和子女一同爬山，完成來回11公里的步道健行之旅。

中國醫藥大學新竹附設醫院內科醫療副院長劉俊廷指出，患者接受一系列檢查，包括心臟超音波、24小時心電圖、及鉈-201核子醫學心肌灌流掃描檢查等，除了慢性心房顫動之外，發現心肌缺氧，研判可能為冠狀動脈硬化血管狹窄導致。為了確定病因，因此建議患者接受心導管檢查及治療。

心導管雖然是侵入性檢查，但只需在手腕部或虎口處局部麻醉，約20分鐘左右的檢查時間。這位病患的冠狀動脈左前降枝主幹與分支處有明顯阻塞，70-80%管徑狹窄，當下立即進行治療，成功放置2支塗藥支架，恢復順暢血流，醫療團隊也透過藥物治療控制心律不整與三高問題。

心導管治療 改善體力

劉俊廷強調，當出現呼吸困難及疲累無力等症狀，必須評估是否有心臟衰竭、心律不整、肺疾、貧血等問題。動脈硬化造成的心臟冠狀動脈狹窄，會引起心肌缺血，導致狹心症及心絞痛症狀。

但有些冠狀動脈疾病患者往往沒有胸悶或心絞痛，而是出現呼吸困難、疲累虛弱、盜汗無力等症狀。像這位老農，雖然不菸不酒，作息正常，經常勞動，但有三高問題，因此引發了心血管疾病。他往後控制三高至關重要，積極的藥物治療，可以減少未來心臟病復發、腦中風、心衰竭、腎衰竭、甚至死亡風險。

劉俊廷建議，當呼吸困難如果伴隨其他呼吸道症狀，例如咳嗽、咳痰或哮喘時，建議先看胸腔內科評估，尤其是有吸菸或氣喘病史的人。但如果呼吸困難是發生在費力活動、緊張焦慮、生氣動怒時，考慮看看心臟科門診評估，特別是當合併有胸悶、心悸、水腫、腹脹等症狀，應高度懷疑有心血管疾病或心臟衰竭的風險。

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