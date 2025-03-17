健康網》口味呷重鹹？ 學者教2招：14天找回原始味蕾

學者指出，高糖高鹽高油等加工食品易使味蕾習慣過度強烈的刺激，進而導致味覺變遲鈍；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喜歡高鹽、高糖、高油吃重鹹？小心味蕾因慣於過度刺激，導致對天然食物無味，增加慢性病風險！營養學者洪泰雄在臉書發文表示，現代人因飲食中含有大量添加物，造成味覺變遲鈍，想恢復原始味蕾，可透過補充鋅、減少食品添加物2方式，持續進行約2週時間，讓味蕾細胞完成更新，進而達到重置味覺、品嘗食物原味的目的。

洪泰雄說，人體味覺主要透過舌頭上的味蕾，感知甜、酸、苦、鹹和辣∕鮮味等5種味道，現代飲食中含有大量添加物，包括味精、人工甜味劑（如阿斯巴甜）、高鹽高糖高油等加工食品，都會讓味蕾習慣過度強烈的刺激，導致對天然食物的味道反應減弱，感覺「無味」。此外，維生素鋅有助於味蕾細胞的修復與更新，缺乏時也會導致味覺減退或錯亂。

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補充鋅 味蕾能更敏銳

洪泰雄說，味蕾具有適應性，細胞更新週期約為10-14天，當減少攝取食品添加物並恢復天然飲食，味覺就會逐漸變得敏感，也就是所謂的「味覺重置」。另，補充鋅也有助於恢復味蕾，常見富含鋅的食物，包括：牡蠣、紅肉、堅果和南瓜子等。當鋅含量充足時，味蕾能更敏銳地感知「自然的甜味」，如水中的微量礦物質。因此，許多人長期清淡飲食後，再吃加工食品時，反而會覺得過於鹹、甜或油膩。

減少食品添加物 喝水也變甜

洪泰雄指出，長期減少食品添加物的攝取，身體的味蕾會回歸接近原始狀態，便能感受到更細微的味道變化。當味覺變得敏銳時，水的天然微量礦物質如鈣、鎂，會帶來微妙的甜味，與新生嬰兒的味覺狀態相似。因此，當喝水感覺到甜味時，代表味覺已經恢復到較為敏銳的狀態；且表示飲食習慣已轉為天然、清淡，也有益健康，因為減少對加工食品的依賴，同時就降低慢性病的風險。

學者表示，至少持續2週減少攝入加工食品，並補充足夠的鋅，當喝水感覺變甜時，代表已「味覺重置」；圖為情境照。（圖取自freepik）

「重置味覺」5重點

想要達到「味覺重置」，重新體驗天然食物的原味，洪泰雄建議實行、觀察以下5重點：

●減少加工食品：加工食品導致對味蕾對天然食物的味道反應減弱，避免攝入過多味精、糖和鹽。

●增加鋅的攝取：多吃富含鋅的食物，如牡蠣、堅果、南瓜子和紅肉，有助於味蕾細胞更新。

●改變飲食習慣：減少重口味的食物，讓味蕾適應天然味道。

●2週清淡飲食：想恢復原始味蕾，至少須堅持2週時間清淡飲食，讓味蕾細胞完成更新。

●觀察喝水口感：當感覺喝水開始變甜時，代表味覺已經恢復敏銳。

洪泰雄強調，食品添加物對味覺影響很大，恢復原始味蕾、味覺不僅能重新體驗食物原味，也能因調整飲食習慣，回歸最自然、最健康的飲食方式。

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