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健康網》諾羅害上吐下瀉！ 醫：如廁用「1物」恐成病毒溫床

2025/03/17 15:13

醫師表示，諾羅病毒是1種高度傳染性病毒，可引起急性腸胃炎，出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹部絞痛等症狀；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師表示，諾羅病毒是1種高度傳染性病毒，可引起急性腸胃炎，出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹部絞痛等症狀；示意圖。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期不少人飽受諾羅病毒之苦，因腹瀉、嘔吐就醫；對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒彙整多項研究指出，諾羅病毒可透過接觸受污染的表面傳播，而手機做為高頻接觸物品，恐成為病毒傳播的媒介，因此提醒，上廁所、吃飯時盡量別滑手機，並於如廁後、進食前及使用手機前後勤洗手，酒精洗手並不能防止病毒，務必用肥皂與清水洗手至少20秒，遠離諾羅。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，諾羅病毒是1種高度傳染性病毒，可引起急性腸胃炎，出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹部絞痛等症狀。該病毒主要透過與感染者直接接觸、食用受污染的食物或水，甚至是接觸受污染的表面，皆可能傳播。

醫師提醒，智慧型手機是高頻接觸物品，若不定期清潔、上廁所使用手機，可能成為諾羅病毒傳播媒介；圖為情境照。（圖取自freepilk）

醫師提醒，智慧型手機是高頻接觸物品，若不定期清潔、上廁所使用手機，可能成為諾羅病毒傳播媒介；圖為情境照。（圖取自freepilk）

小鼠研究：諾羅在玻璃、塑膠表面存活最長

諾羅病毒會透過接觸受污染之表面傳播，因此有研究探討諾羅病毒在不同表面上的存活時間。其中1項研究主要評估小鼠諾羅病毒（MNV，作為人類諾羅病毒的替代病毒）在6種不同的食品接觸表面上的存活能力，包括：陶瓷、木材、橡膠、玻璃、不鏽鋼、塑膠。

研究發現，MNV在所有測試表面上均可保持感染力長達28天之久，同時，研究亦計算出病毒數量減少90%（dR）所需的時間，發現玻璃表面需約97.18小時、塑膠表面約137.74小時，2種材質可使病毒存活最長時間。

實驗室研究：病毒在高低濕度中皆能存活

另1項研究則探討貓杯狀病毒（FCV）與小鼠諾羅病毒（MNV） 在不同相對濕度（RH）條件下於地毯纖維與玻璃表面的存活時間。結果顯示，在30%RH下，MNV在羊毛表面可存活15天、尼龍表面存活7天、玻璃表面存活7天；在70%時，MNV在羊毛表面存活7天、在尼龍、玻璃表面皆能存活3天。

黃軒指出，1篇文章中則有指出，人類諾羅病毒無論是在44°F（7°C）低溫或室溫條件下在不鏽鋼與塑膠表面，皆可保持感染力超過70天，因此此高存活性現象，突顯保持良好手部衛生及定期消毒高頻接觸表面（如智慧型手機螢幕）之重要性，以防止病毒傳播。

醫師強調，勤洗手，用肥皂與清水洗手至少20秒，便是預防諾羅病毒的不二法門；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師強調，勤洗手，用肥皂與清水洗手至少20秒，便是預防諾羅病毒的不二法門；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

專家建議5招 降低諾羅傳播風險

●定期清潔與消毒手機：每日清潔手機螢幕與外殼，建議使用含「漂白水」的清潔劑消毒手機表面，因為漂白水中的次氯酸鈉能有效中和諾羅病毒顆粒，建議關機後清潔，以避免消毒劑滲入內部損壞裝置；也應避免使用濕紙巾，以免損壞手機螢幕塗層。

不過，黃軒提醒，漂白水是1種強力的消毒劑，確實能有效殺死細菌和病毒，但常常要在消毒手機螢幕，可能會傷害手機，因此較不建議使用此方式，反倒認為養成肥皂洗手，才是防疫諾羅病毒的最佳解。

●勤洗手，減少病毒殘留：如廁後、進食前、接觸手機前後，務必用肥皂與清水洗手至少20秒。

●避免在高風險環境中使用手機：如廁時，請勿使用手機，避免病毒透過手部接觸手機表面。尤其在諾羅病毒肆虐期間，務必肥皂與清水洗手至少20秒；並於進食時，避免使用手機，減少病毒進入口腔的風險。

●減少共用手機：諾羅病毒肆虐期間，若手機需借給他人使用，應先行清潔消毒；同時，在拿回手機時，務必用肥皂與清水洗手至少20秒。

●保持環境衛生：定期使用「漂白水消毒」經常接觸的物品，如桌面、門把、電腦鍵盤，降低病毒殘留機率；保持室內通風，降低病原體濃度，減少間接接觸風險。最後，也應保持良好衛生習慣，用肥皂與清水洗手至少20秒，以預防諾羅病毒透過手機表面傳播的關鍵。

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