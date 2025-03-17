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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

驚！口交恐讓疱疹病毒入大腦 失智風險遽增

2025/03/17 12:06

研究發現，常見的口交行為可能讓第一型單純疱疹病毒（HSV-1）經鼻腔進入大腦，進而提升失智症風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究發現，常見的口交行為可能讓第一型單純疱疹病毒（HSV-1）經鼻腔進入大腦，進而提升失智症風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《每日郵報》報導，科學家發現，常見的口交行為可能讓第一型單純疱疹病毒（HSV-1）經鼻腔進入大腦，進而提升失智症風險。美國芝加哥大學研究團隊指出，鼻腔感染HSV-1後，病毒可直達大腦引發炎症，長期可能造成腦部損傷，甚至增加罹患阿茲海默症等疾病的機率。

研究主持人、芝加哥大學教授舒克拉（Deepak Shukla）表示，當鼻子接觸到正在釋放病毒的帶原者時，例如在口交過程中，便可能感染HSV-1。全球約40億人攜帶此病毒，它是唇疱疹的主要原因，通常經由接觸潰瘍或唾液傳播。然而，研究也發現，HSV-1可引發生殖器疱疹，意即在口交時，病毒顆粒可能被吸入鼻腔，成為潛在風險。

這項研究於《微生物學會期刊》（mBio, Microbiology）中首次揭示，人體內的「肝素酶」（heparanase, HPSE）可能是關鍵推手。HPSE原本負責分解細胞結構中的糖分子，協助修復組織，但HSV-1會劫持此酶，使其過度活躍，引發有害的發炎反應。若病毒入侵大腦，可能導致致命腦炎，或潛伏其中，增加失智症風險。

雖然HSV-1引發的單純疱疹腦炎（HSE）較罕見，每百萬感染者中約有2-4例，但舒克拉教授認為，未診斷的鼻腔感染病例可能遠超預期。他以小鼠實驗為證：正常HPSE濃度的小鼠經鼻腔感染HSV-1後，症狀更嚴重，包括鼻腫脹、呼吸困難，甚至更快死亡。解剖顯示，這些小鼠腦內有更多死細胞與發炎跡象，尤其在嗅球——大腦的氣味中心暨病毒入口。舒克拉強調：「經鼻腔感染確實造成神經損傷，且影響深遠。」

實驗中，感染小鼠還出現記憶衰退、焦慮加劇及平衡失調等症狀。若降低HPSE濃度，腦部損害則顯著減輕，顯示病毒利用此酶放大炎症威力。目前，HSV-1與HSV-2（主要經性行為傳播的生殖器疱疹）皆無法治癒。舒克拉指出，人類感染後的症狀發展可能比小鼠緩慢，嚴重程度因免疫力與病毒復發頻率而異。他警告，若疱疹病毒未受控制，長期恐導致行為異常、運動障礙與協調問題。

這項發現提醒民眾注意HSV-1的潛在威脅，特別是在親密行為中的傳播風險，呼籲進一步研究與預防措施。

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