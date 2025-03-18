健康網》起床多梳頭增強記憶力！ 中醫推3食物改善春睏

改善春睏，中醫師建議起床後多梳頭，不僅能刺激頭皮上多處穴道，還能促進頭面部血液循環，升提周身陽氣，有效恢復精神、增強記性及專注力；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「一年之計在於春」，但卻總覺得精神困頓、昏昏欲睡？當心是「春睏」找上門！彰化馬光中醫診所醫師林良鴻指出，春天宜養肝，可多補充綠色蔬果，其中以韭菜、芹菜、蔥為首選，不僅有助於升發肝氣，也能驅散體內的風寒濕氣。另外，早上起床別忘了多梳頭，能恢復精神、增強記性及專注力。

春睏常見症狀

林良鴻表示，春睏（困），常起於立春並持續至清明前後，而一天之中的早上9-11點與下午3-5點尤為明顯，常見症狀有疲倦、精神不濟、肢體乏力、思緒不清晰，嚴重時更有胃口不佳、腸胃脹氣、排便不暢等消化道症狀，並合併有腰痠背痛、心情鬱悶、水腫等現象。唐詩《春曉》：「春眠不覺曉」即是春睏的最佳寫照。

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春睏可能原因

1.人體正常的生理調節現象

林良鴻指出，由於冬季人體整體的活動度下降，導致新陳代謝變慢、變差，待春天日照時間提早及延長，人體的代謝速度及耗氧量也會隨之提升，當大腦的供氧量不足時，便會出現疲倦、精神不濟、注意力不集中等現象，同樣的原理若發生在其他身體各處則會出現肢體乏力、水腫、腸胃不適等表現。

中醫師指出，春睏常見症狀有疲倦、精神不濟、肢體乏力、思緒不清晰等，在早上9-11點與下午3-5點尤為明顯；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

2.各類營養素的缺乏

他說，春節連假大啖大魚大肉及垃圾食物，缺乏正確的營養補充，使得大腦及身體各處發出營養不良的訊號，因而春睏。除飲食之外，冬天也因日照的不足，使身體缺乏合成維生素D的刺激，而維生素D正是情緒穩定及骨質合成的重要元素，因此在這個時節容易出現心情鬱悶及肢體痠痛等的春睏現象。

3.季節性過敏

春季乍暖還寒，加之大氣濕度上升，季節性過敏如鼻過敏、皮膚癢、氣喘等皆容易被誘發出來，若是脾虛體質、濕氣重的人，過敏反應更會加重身體的睏倦感，久久揮之不去。

3招改善春睏

至於如何改善春睏，林良鴻建議以下3招：

●多梳頭：起床除了刷牙、洗臉之外，別忘了多梳利頭目。梳頭不僅能刺激頭皮上多處穴道，更能透過刺激密布的微血管網，促進頭面部血液循環，升提周身陽氣，有效恢復精神、增強記性及專注力。

●多從事戶外活動：每天於戶外從事15-20分鐘的有氧運動，不僅替缺氧的身體換口氣，且增加對太陽的曝曬，也能促進維生素D的合成，有效提升精神、消除疲勞感，擺脫各種春睏及鬱悶的情緒。

●補充營養：春天宜養肝，因此可多補充綠色蔬果，其中以韭菜、芹菜、蔥為首選，不僅有助於升發肝氣，也能驅散體內的風寒濕氣。此外，搭配蛋白質的補充，及利水除濕的食材如薏仁、山藥、芡實等，有助脾胃運化，強化生理機能。

中醫師表示，春天吃韭菜、芹菜、蔥，不僅有助於升發肝氣，也能驅散體內的風寒濕氣；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

2食譜提神醒腦

此外，林良鴻也分享薏仁蓮子山藥雞湯及韭菜蛋絲食譜（見下圖）。

薏仁蓮子山藥雞湯：將薏仁、蓮子、芡實洗淨泡水一小時，山藥去皮切塊後，所有食材一同加入鍋中，將水蓋過所有食材，以中火煮滾後蓋上鍋蓋轉小火燉煮40分鐘，即可享用。

韭菜蛋絲：韭菜擇洗淨後放入沸水汆燙，瀝乾水分後切長段，用鹽拌勻後擠出鹽水；雞蛋加入碗中與少量鹽攪拌均勻，放入油鍋中攤成皮狀，取出切絲。蛋絲及韭菜以香油拌勻即可享用。

中醫師分享2食譜提神醒腦。（馬光中醫診所提供）

彰化馬光中醫診所醫師林良鴻。（馬光中醫診所提供）

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