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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》男性保健必備6營養 茄紅素、南瓜籽能顧攝護腺

2025/03/17 13:46

醫師說明，南瓜籽有助於降低攝護腺發炎反應，預防攝護腺肥大。南瓜籽油亦被研究證實可幫助舒緩良性攝護腺肥大的症狀；示意圖。（圖取自freepik）

醫師說明，南瓜籽有助於降低攝護腺發炎反應，預防攝護腺肥大。南瓜籽油亦被研究證實可幫助舒緩良性攝護腺肥大的症狀；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代男性在職場打拚常面臨高壓生活，想要維持精力充沛、保持攝護腺健康，飲食別馬虎！泌尿科醫師黃冠鈞在臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文建議男性朋友可補充瑪卡（秘魯人參）、精胺酸、白鳳豆、茄紅素、螯合鋅、南瓜籽。並搭配規律作息、適量運動、定期健檢、避免過量飲酒與高脂飲食，保養攝護腺也維持床事表現。​

●瑪卡（秘魯人參）：有助於調節男性荷爾蒙，幫助耐力與體力。
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●精胺酸：是一氧化氮的前驅物，能幫助血管擴張，提升勃起功能。

●白鳳豆：含有色胺酸，可以調節睡眠及膀胱機能，減少夜尿。
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●茄紅素：具有抗氧化的能力，能減少自由基對攝護腺的損害，保護攝護腺。研究顯示攝取足夠的茄紅素可降低攝護腺癌風險。

醫師提到，茄紅色食物具有抗氧化能力，能減少自由基對攝護腺的損害，保護攝護腺。研究顯示攝取足夠的茄紅素可降低攝護腺癌風險；示意圖。（圖取自freepik）

醫師提到，茄紅色食物具有抗氧化能力，能減少自由基對攝護腺的損害，保護攝護腺。研究顯示攝取足夠的茄紅素可降低攝護腺癌風險；示意圖。（圖取自freepik）

●螯合鋅：鋅是男性生殖健康的關鍵營養素。可增加精蟲濃度，提高生殖機能。

●南瓜籽：有助於降低攝護腺發炎反應，預防攝護腺肥大。南瓜籽油亦被研究證實可幫助舒緩良性攝護腺肥大的症狀。

黃冠鈞補充，不論是想要維持床事表現，還是攝護腺健康，除了飲食，還應「規律作息」，熬夜與壓力過大會影響睪固酮分泌，影響精蟲品質；「適量運動」，特別是深蹲、跑步、核心訓練，能促進血液循環並提升性能力；「避免過量飲酒與高脂飲食」，過多酒精與油膩食物可能影響攝護腺健康；「定期健康檢查」，男性40歲後應關注攝護腺健康，及早預防勝於治療。

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