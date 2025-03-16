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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》1天尿尿幾次算正常？ 醫給「正確答案」

2025/03/16 21:57

醫師表示，正常情況下1天應排尿8次，受到飲水量多寡影響，約12次以內都算是正常範圍；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

醫師表示，正常情況下1天應排尿8次，受到飲水量多寡影響，約12次以內都算是正常範圍；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常常跑廁所，擔心自己有頻尿問題？對此，顧芳瑜泌尿科診所院長顧芳瑜表示，正常情況下，1天應排尿8次，受到飲水量多寡影響，有時喝多，有時喝少，因此約12次以內都算是正常範圍，若超過以上範圍就可能有頻尿問題，建議就醫治療。

顧芳瑜在臉書粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發影片分享，診間中，曾遇到病人每15分鐘就會上一次廁所的情況，這種便是所謂的膀胱過動症。正常情況下，一般人1天會上8次廁所，但排尿次數仍受到飲水量多寡影響，有時喝多、有時喝少，因此1天上約12次以內廁所，都算是正常範圍。

顧芳瑜說明，膀胱是1個神經調控器，當其脹滿時，會發射訊號，經過脊椎傳送至大腦中，告訴我們想排尿的訊息。當不明原因使膀胱不正常地放電時，就可能在尿液很少時，產生強烈的排尿訊號，使得上廁所時，僅排出一點尿液。

醫師表示，尿液顏色落在黃色區域（圖左），皆屬正常。（圖擷取自顧芳瑜臉書專頁）

醫師表示，尿液顏色落在黃色區域（圖左），皆屬正常。（圖擷取自顧芳瑜臉書專頁）

頻尿尿液顏色不同？ 醫：正常下應與一般人差不多

頻尿的人，尿液顏色會不同嗎？顧芳瑜解答，其實與一般人是差不多的，若是黃色者皆屬正常；若為黃色偏綠色，則可能有感染的現象；甚至是接近深色者，則可能有血尿、血塊問題；總地來說，尿液偏綠、深者，就需特別注意。

如何緩解？顧芳瑜表示，膀胱過動症多與心理壓力有關，在治療上可透過服用藥物，讓膀胱神經不會一直放電；若是吃藥效果不彰，也可以透過神經電刺激，透過針插在腳底神經上放電，使電往上跑，讓膀胱神經鈍化，降低頻尿問題，改善症狀。

醫師表示，尿液顏色落在最右兩排（紅框）需特別注意；其中黃偏綠色（黑框），可能有感染問題；尿液接近深色（藍框），則可能有血尿。（圖擷取自顧芳瑜臉書專頁，健康網合成）

醫師表示，尿液顏色落在最右兩排（紅框）需特別注意；其中黃偏綠色（黑框），可能有感染問題；尿液接近深色（藍框），則可能有血尿。（圖擷取自顧芳瑜臉書專頁，健康網合成）

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