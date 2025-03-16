限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》1天尿尿幾次算正常？ 醫給「正確答案」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕常常跑廁所，擔心自己有頻尿問題？對此，顧芳瑜泌尿科診所院長顧芳瑜表示，正常情況下，1天應排尿8次，受到飲水量多寡影響，有時喝多，有時喝少，因此約12次以內都算是正常範圍，若超過以上範圍就可能有頻尿問題，建議就醫治療。
顧芳瑜在臉書粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發影片分享，診間中，曾遇到病人每15分鐘就會上一次廁所的情況，這種便是所謂的膀胱過動症。正常情況下，一般人1天會上8次廁所，但排尿次數仍受到飲水量多寡影響，有時喝多、有時喝少，因此1天上約12次以內廁所，都算是正常範圍。
請繼續往下閱讀...
顧芳瑜說明，膀胱是1個神經調控器，當其脹滿時，會發射訊號，經過脊椎傳送至大腦中，告訴我們想排尿的訊息。當不明原因使膀胱不正常地放電時，就可能在尿液很少時，產生強烈的排尿訊號，使得上廁所時，僅排出一點尿液。
頻尿尿液顏色不同？ 醫：正常下應與一般人差不多
頻尿的人，尿液顏色會不同嗎？顧芳瑜解答，其實與一般人是差不多的，若是黃色者皆屬正常；若為黃色偏綠色，則可能有感染的現象；甚至是接近深色者，則可能有血尿、血塊問題；總地來說，尿液偏綠、深者，就需特別注意。
如何緩解？顧芳瑜表示，膀胱過動症多與心理壓力有關，在治療上可透過服用藥物，讓膀胱神經不會一直放電；若是吃藥效果不彰，也可以透過神經電刺激，透過針插在腳底神經上放電，使電往上跑，讓膀胱神經鈍化，降低頻尿問題，改善症狀。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應