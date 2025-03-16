健康網》飲酒傷肝也傷全身！ 營養師推3物促酒精代謝

營養師指出，薑黃可以幫助分解乙醛，提升肝臟解毒能力，加速代謝，緩解宿醉；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕開心乾一杯，難過也想乾一杯？把酒精當成生活的調味料 ，小心不只傷肝，還會危害全身器官！營養師高敏敏於臉書發文彙整飲酒10大危害，像是傷害腦神經、肝臟、關節、眼睛、口腔、甚至引發癌症等，最好少喝甚至不碰。如果真的喝了酒，酒後可以食用薑黃、高劑量B群、牛樟芝，加速酒精代謝，減輕肝臟負擔與身體不適。

從腦到生殖器 10大危害1次看

●腦神經：酒精對大腦的傷害非常大，包含：智力、記憶力衰退、認知力下降、中樞神經危害引發失眠、情緒焦慮甚至讓腦部萎縮等。

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●肝臟：酒精代謝過程中產生的毒素會直接攻擊肝臟細胞，可能造成脂肪肝、肝硬化、急性肝炎。

●消化系統：除了慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍，急性和慢性胰臟炎等，也會讓糖尿病風險上升。

●關節、骨骼肌肉：酒精侵害關節與骨骼系統，會造成關節炎和關節退化、肌肉萎縮、髖關節炎。

酒精可能讓男性精子減少、精液量降低、陽痿或精子生成異常；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●眼睛：長期飲酒可能影響眼部血液循環，導致視力下降，甚至影響視神經。

●口腔：酒精讓你口齒不清，尤其酗酒後容易影響口腔肌肉協調力。

●心血管：高血壓、心血管疾病、心律不整、心臟病等。

●膀胱：頻尿、脫水，酒精會讓人頻尿，還可能讓身體脫水，喝完酒記得多補充水分，也能加速酒精代謝。

過量飲酒可能導致關節炎、關節退化或肌肉萎縮、髖關節炎；圖為情境照。（圖取自shutterstock）





●生殖系統：酒精影響女性可能造成月經失調、閉經，卵子生成變異，可能影響生育能力；影響男性則可能會導致精子減少、精液量降低、陽痿或精子生成異常。

●癌症：酒精更是被列為高致癌物，因為酒精代謝過程中的乙醛會直接損害DNA ，增加細胞突變風險更可能造成：大腸直腸癌、肝癌、口腔癌、食道癌、乳癌、胰臟癌、咽喉癌等各種癌症。

高敏敏表示，如果真的很想喝酒，至少不要喝超過建議的量，女性‍1天不超過1個酒精單位（10g）、男性1天不超過2個酒精單位（20g）。

3好物解宿醉、護肝臟

高敏敏指出，喝酒後服用以下食品，可以幫助加速酒精代謝和身體修復：

●薑黃：薑黃可以幫助分解乙醛，提升肝臟解毒能力，加速代謝，緩解宿醉。

●高劑量B群：支持酵素活性，加速酒精分解，而維生素B1、B6、B12對於幫助肝臟代謝及修復神經損傷都有很好的效果。

●牛樟芝：增強肝臟解毒功能，減少乙醛堆積，豐富的多醣體還能促進修復，改善肝功能整體表現。

高敏敏提醒，不論喝的是紅酒、啤酒還是烈酒，酒精的危害都不會因此減少，搭配這些飲食可減輕肝臟負擔，減少宿醉不適感，但仍奉勸大家適量飲酒，能不喝最好。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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