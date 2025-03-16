自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》跟壞心情說BYE！ 營養師推5種食物 燕麥、核桃入列

2025/03/16 19:31

營養師分享，5種食物能幫助人體維持好心情，如燕麥、香蕉、茶、核桃、維生素B群；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享，5種食物能幫助人體維持好心情，如燕麥、香蕉、茶、核桃、維生素B群；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否有過心情不好就大吃，打亂減肥計畫的經驗？營養師鄭玲君分享，這很可能是身體營養失調的現象，可以透過攝取燕麥、含B群的全穀類或肉類、含鎂的核桃等食物來改善，幫助穩定神經、維持好心情，不再暴食。

鄭玲君在臉書專頁「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」發影片分享，心情不好有時候不見得是我們的錯，可能是體內營養失調的警訊。透過適量補充以下5類食物，能幫助我們重拾好心情：

B6製造快樂荷爾 鎂天然安定劑

●香蕉：富含維生素B6，可以輔助色胺酸轉換，製造快樂荷爾蒙，還能改善大腦壓力，幫助放鬆心情。

●燕麥：其中的水溶性膳食纖維可以穩定神經，提升睡眠品質、平穩血糖、調整心情。

●茶：適量的咖啡因可以幫助平復心情，茶胺酸也能放鬆情緒。

●維生素B群：B群是維持神經系統運作最重要的維生素，最簡單的方式就是從各種食物中來攝取，像是全穀類、肉類、深色蔬菜都是很好的選擇。

●核桃：富含礦物質鎂及維生素E，鎂可說是天然的神經安定劑，除了穩定神經，也能提升睡眠品質。

營養師指出，核桃富含鎂及維生素E，有穩定神經、安神的作用；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，核桃富含鎂及維生素E，有穩定神經、安神的作用；示意圖。（圖取自photoAC）

另外，鄭玲君補充，除了上述5類食物有助於維持好心情外，情緒穩定最重要的飲食方法有3個關鍵：

●別靠甜食發洩：甜食只能帶來短暫的快感，且有成癮性，等到帶來的多巴胺消退後，心情可能會更差，長期下來反而更不快樂。將食物跟情緒分離，才不會陷入暴食、心懷罪惡感的循環中。

●醣類要吃對、吃夠：血糖低容易使人暴躁、易怒，減重族群為了減脂進行低碳、低糖飲食，很容易陷入這種情況。建議吃低升醣的食物，如糙米、燕麥、冬粉、豆類。

●喝點熱可可或綠茶：研究指出黑可可含有色胺酸，能幫助合成血清素，緩解情緒，可可脂也會刺激快樂腦內啡合成；而綠茶中的兒茶素與茶胺酸，皆有助於對抗焦慮、安神放鬆。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中