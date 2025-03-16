健康網》跟壞心情說BYE！ 營養師推5種食物 燕麥、核桃入列

營養師分享，5種食物能幫助人體維持好心情，如燕麥、香蕉、茶、核桃、維生素B群；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否有過心情不好就大吃，打亂減肥計畫的經驗？營養師鄭玲君分享，這很可能是身體營養失調的現象，可以透過攝取燕麥、含B群的全穀類或肉類、含鎂的核桃等食物來改善，幫助穩定神經、維持好心情，不再暴食。

鄭玲君在臉書專頁「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」發影片分享，心情不好有時候不見得是我們的錯，可能是體內營養失調的警訊。透過適量補充以下5類食物，能幫助我們重拾好心情：

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B6製造快樂荷爾 鎂天然安定劑

●香蕉：富含維生素B6，可以輔助色胺酸轉換，製造快樂荷爾蒙，還能改善大腦壓力，幫助放鬆心情。

●燕麥：其中的水溶性膳食纖維可以穩定神經，提升睡眠品質、平穩血糖、調整心情。

●茶：適量的咖啡因可以幫助平復心情，茶胺酸也能放鬆情緒。

●維生素B群：B群是維持神經系統運作最重要的維生素，最簡單的方式就是從各種食物中來攝取，像是全穀類、肉類、深色蔬菜都是很好的選擇。

●核桃：富含礦物質鎂及維生素E，鎂可說是天然的神經安定劑，除了穩定神經，也能提升睡眠品質。

營養師指出，核桃富含鎂及維生素E，有穩定神經、安神的作用；示意圖。（圖取自photoAC）

另外，鄭玲君補充，除了上述5類食物有助於維持好心情外，情緒穩定最重要的飲食方法有3個關鍵：

●別靠甜食發洩：甜食只能帶來短暫的快感，且有成癮性，等到帶來的多巴胺消退後，心情可能會更差，長期下來反而更不快樂。將食物跟情緒分離，才不會陷入暴食、心懷罪惡感的循環中。

●醣類要吃對、吃夠：血糖低容易使人暴躁、易怒，減重族群為了減脂進行低碳、低糖飲食，很容易陷入這種情況。建議吃低升醣的食物，如糙米、燕麥、冬粉、豆類。

●喝點熱可可或綠茶：研究指出黑可可含有色胺酸，能幫助合成血清素，緩解情緒，可可脂也會刺激快樂腦內啡合成；而綠茶中的兒茶素與茶胺酸，皆有助於對抗焦慮、安神放鬆。

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