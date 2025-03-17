自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早上喝咖啡立刻想嗯嗯？ 醫點4飲食超順「腸」

2025/03/17 06:30

醫師點名，咖啡、油脂、溫熱飲品、高纖維食物，對腸道來說特別具「推動力」，可以適量加入日常飲食，促進腸胃健康；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師點名，咖啡、油脂、溫熱飲品、高纖維食物，對腸道來說特別具「推動力」，可以適量加入日常飲食，促進腸胃健康；圖為示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明明剛吃完東西，甚至只是喝了一杯咖啡，就便意襲來想上廁所？內分泌醫師陳潔雯解釋，這其實是腸道機制——胃結腸反射（gastrocolic reflex）造成的自然現象，尤其咖啡、油脂、溫熱飲品、高纖維食物，對腸道來說特別具「推動力」，平時可以適量加入飲食，促進腸胃健康。

內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文說明，之所以吃東西後容易有便意，是因為當食物進入胃部，大腦會發出指令，告訴腸道：「快點清出舊的，準備迎接新的！」這時候腸道蠕動就會加快，把已經累積在大腸的內容物往前推，讓人產生想上廁所的感覺。

尤其是以下幾種東西，對腸道來說特別有「推動力」：

●咖啡：不管有沒有咖啡因，都可能刺激腸道蠕動。

●油脂：像是堅果、酪梨、奶油，能促進膽囊收縮、幫助腸道潤滑。

●溫熱飲品：早上喝一杯熱水或熱茶，也可能喚醒腸道。

●高纖維食物：像燕麥、水果、蔬菜，能增加腸道容積、促進蠕動

這種機制在腸胃較敏感的人身上特別明顯，像是腸躁症（IBS），或是平時腸胃蠕動較快、飲食規律的人，都可能在吃完東西後更快有便意。

醫師指出，油脂如堅果、酪梨、奶油，能促進膽囊收縮、幫助腸道潤滑；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，油脂如堅果、酪梨、奶油，能促進膽囊收縮、幫助腸道潤滑；示意圖。（圖取自freepik）

護腸4招 早上來杯溫水或咖啡

那該怎麼利用這個機制來幫助腸道健康呢？她列出以下4建議：

●固定時間吃早餐：讓身體建立規律的排便習慣。

●適量攝取好油脂：如橄欖油、亞麻仁油、酪梨等，潤滑腸道。

●早上喝點溫水或咖啡：溫和喚醒腸道（但如果咖啡讓你太快想上廁所，可能要調整量）。

●多吃高纖維食物：維持腸道良好菌相。

陳潔雯補充，如果發現排便頻率突然改變，比如吃東西後總是拉肚子，或是開始嚴重便秘，可能要檢查是不是腸道健康出了問題。身體的小訊號，往往是健康的提醒。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中