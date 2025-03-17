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健康網》早上喝咖啡立刻想嗯嗯？ 醫點4飲食超順「腸」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕明明剛吃完東西，甚至只是喝了一杯咖啡，就便意襲來想上廁所？內分泌醫師陳潔雯解釋，這其實是腸道機制——胃結腸反射（gastrocolic reflex）造成的自然現象，尤其咖啡、油脂、溫熱飲品、高纖維食物，對腸道來說特別具「推動力」，平時可以適量加入飲食，促進腸胃健康。
內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文說明，之所以吃東西後容易有便意，是因為當食物進入胃部，大腦會發出指令，告訴腸道：「快點清出舊的，準備迎接新的！」這時候腸道蠕動就會加快，把已經累積在大腸的內容物往前推，讓人產生想上廁所的感覺。
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尤其是以下幾種東西，對腸道來說特別有「推動力」：
●咖啡：不管有沒有咖啡因，都可能刺激腸道蠕動。
●油脂：像是堅果、酪梨、奶油，能促進膽囊收縮、幫助腸道潤滑。
●溫熱飲品：早上喝一杯熱水或熱茶，也可能喚醒腸道。
●高纖維食物：像燕麥、水果、蔬菜，能增加腸道容積、促進蠕動
這種機制在腸胃較敏感的人身上特別明顯，像是腸躁症（IBS），或是平時腸胃蠕動較快、飲食規律的人，都可能在吃完東西後更快有便意。
護腸4招 早上來杯溫水或咖啡
那該怎麼利用這個機制來幫助腸道健康呢？她列出以下4建議：
●固定時間吃早餐：讓身體建立規律的排便習慣。
●適量攝取好油脂：如橄欖油、亞麻仁油、酪梨等，潤滑腸道。
●早上喝點溫水或咖啡：溫和喚醒腸道（但如果咖啡讓你太快想上廁所，可能要調整量）。
●多吃高纖維食物：維持腸道良好菌相。
陳潔雯補充，如果發現排便頻率突然改變，比如吃東西後總是拉肚子，或是開始嚴重便秘，可能要檢查是不是腸道健康出了問題。身體的小訊號，往往是健康的提醒。
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