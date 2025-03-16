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研究：H5N1病毒可藏生乳起司60天 專家籲選巴氏殺菌產品

2025/03/16 17:39

未經巴氏殺菌的起司是以未經高溫處理的生乳製成；示意圖。（美聯社資料照）

未經巴氏殺菌的起司是以未經高溫處理的生乳製成；示意圖。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據CNN報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）資助的最新研究發現，H5N1禽流感病毒在未經巴氏殺菌的起司中可存活長達60天，對公共衛生構成潛在威脅。這項由康乃爾大學研究團隊進行的實驗顯示，傳統上認為起司熟成過程能消滅病原體的假設並不可靠，令人重新審視生乳製品的安全性。

未經巴氏殺菌的起司是以未經高溫處理的生乳製成。美國聯邦法規禁止跨州販售生乳，但允許熟成至少60天的生乳起司在全國銷售。這項自1949年起實施的規定，原本仰賴熟成期間產生的天然酸與酵素來消滅細菌。然而，研究顯示，H5N1病毒在起司的蛋白質與脂肪保護下，冷藏環境中仍具感染力。

帶領研究的康乃爾大學病毒學副教授迪爾（Diego Diel）博士解釋，這些成分為病毒提供了穩定的生存環境。團隊先前已證實，該病毒在冷藏生乳中可存活8週。

美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）曾表示，禽流感不會透過食物傳播。但專家指出，這說法並非全然正確。已有貓隻及其他動物因食用受污染的生乳或生食感染病毒的案例，且至少三人感染H5N1的來源不明。

雖然尚未有人因食用受污染乳製品確診染病，但乳製品工人曾因生乳濺入臉部或眼睛而感染。迪爾博士認為，人類經由食用受污染食品感染的可能性雖存在，但取決於病毒攝入量。

研究團隊以人工添加H5N1病毒的牛奶製成三款酸鹼值不同的迷你起司，模擬熟成過程並檢測病毒活性。結果顯示，在酸鹼值6.6與5.8的起司中，病毒濃度於製作後7天仍高，隨後略降，但在60天熟成期內持續具感染力。相較之下，酸鹼值5.0的最酸起司未檢測到活病毒，顯示提高酸度或能降低風險。研究人員進一步檢驗某農場因誤用受感染牛奶製成的起司，發現病毒同樣在熟成期內保持活性，驗證了實驗結果。

FDA同時檢測了464款巴氏殺菌乳製品，包含牛奶、起司與冰淇淋，皆未發現活病毒，證實巴氏殺菌能有效滅活H5N1。該機構另對110款市售生乳起司進行抽樣，其中96款初步檢測陰性，其餘結果待確認。

專家強調，這項尚未經同行評審、發表於預印本的研究，提醒民眾，在禽流感疫情期間應避免食用未經巴氏殺菌的乳製品，改選安全的巴氏殺菌產品，以降低潛在健康風險。

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