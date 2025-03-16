健康網》女性也有喉結？ 醫：出現4情況宜就醫

醫師分享，女生喉結明顯的話，不一定是健康出問題的反映，但若是有聲音沙啞、月經不規律、體毛增多、頸部腫脹疼痛等症狀，建議就醫檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一提到喉結，很多人會覺得是男性青春期的象徵，但其實女性也有！輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳解釋，每個人都有喉結，只是因為女性睪固酮遠低於男性、頸部脂肪較多，所以較不明顯。此外，女性喉結明顯的話，不一定是健康出問題的徵兆，但若是伴隨聲音沙啞、月經不規律、體毛增多、頸部腫痛等症狀，很可能是內分泌失調或甲狀腺疾病，建議就醫檢查。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，喉結是甲狀軟骨（Thyroid Cartilage）的結構之一，其主要功能是保護聲帶，許多與甲狀軟骨相連的肌肉會參與發聲的過程。在青春期，甲狀軟骨會因性激素（如睾固酮）影響，而變得更加突出，因此喉結在男性中更為明顯。

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他進一步解釋，女性喉結不明顯是因為她們體內睾固酮濃度遠低於男性，喉結發育程度較小；而且普遍男性的喉嚨也比女性大、聲帶更長，喉結也因此更加突出；此外，多數女性的頸部脂肪較多，容易將喉結覆蓋住，視覺上也不明顯。但也有些女生因為個體差異、青春期激素分泌影響、體脂低及其他健康問題，使喉結特別明顯：

醫師表示，有些女生因為個體差異、青春期激素分泌影響、體脂低，以及其他健康問題，使喉結特別明顯；圖為情境照。（圖取自freepik）

女性喉結明顯4原因

●個體差異：部分女性天生甲狀軟骨較大，因此喉結較明顯，這是正常的生理現象，無需擔心。

●青春期激素影響：某些女生在青春期可能受到體內較高睾固酮影響，導致喉結稍微突出。

●體脂較低：過瘦或頸部脂肪少的女生，喉結可能更加顯眼。

●健康問題：像是多囊性卵巢症候群（PCOS），或內分泌異常，都有一些可能導致睾固酮分泌增多，使喉結更加明顯。

胡皓淳表示，女性喉結明顯其實大多時候是沒關係的，但如果伴隨其他異常症狀，例如聲音變得低沉或沙啞、月經不規律或停經、體毛增多或其他男性化特徵、頸部腫脹疼痛或出現其他不適感等，可能是內分泌失調或甲狀腺疾病（如甲狀腺腫大或睾固酮過高），建議盡快就醫檢查，做進一步診斷與治療。

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