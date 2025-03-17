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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐穀片不健康？ 學者教「這樣選」好吃又營養

2025/03/17 08:31

學者建議，可自製穀片，加入燕麥、堅果、無糖優格等食物，吃得更健康；示意圖。（圖取自freepik）

學者建議，可自製穀片，加入燕麥、堅果、無糖優格等食物，吃得更健康；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國FDA最近更新「健康食品」名單，並將早餐穀片踢出，這意味著早餐穀片是「不健康」食物？營養學者洪泰雄在臉書表示，此次更新並非標示某些產品不健康，而是將「健康」定義更加嚴格。早餐穀片會被移出，主要與部分市售產品添加過多糖、高度加工及低蛋白質、低脂肪等有關，若能改選成分單純、無添加糖、富膳食纖維者，如無糖燕麥、全穀物穀片及自製穀片，也能吃得健康。

FDA「健康食品」的新標準

洪泰雄說明，FDA針對哪些食品可以標示為「健康」做出了更嚴格的規範。這樣的改變，主要是為了幫助消費者更清楚地辨識真正有營養價值的食物，避免受到誤導。這次的新規定指明，食品需要符合以下條件，才可以在包裝上標示為「健康」：

●富含營養的食物類別：必須包含一定量的水果、蔬菜、全穀類、蛋白質食物或乳製品。

●限制不健康成分：食品中的飽和脂肪、鈉（鹽）、添加糖，不能超過規定的標準。

學者指出，部分穀片為了迎合市場需求，添加過多糖分，易使血糖快速升高，長期攝取恐增加肥胖、糖尿病風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

學者指出，部分穀片為了迎合市場需求，添加過多糖分，易使血糖快速升高，長期攝取恐增加肥胖、糖尿病風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

市售早餐穀片常有3問題

為何早餐穀片會被剔除？洪泰雄提及，許多市售早餐穀片為了迎合市場需求，經常添加過多糖分，容易導致血糖快速升高，長期攝取恐增加肥胖、糖尿病及心血管疾病風險；再者，許多穀片經過精製處理，去除了大量膳食纖維與天然營養，導致營養價值下降；最後，部分穀片以碳水化合物為主，缺乏蛋白質與健康脂肪，導致飽足感低、血糖波動大。

洪泰雄建議，若喜歡吃早餐穀片，可改選擇成分單純、無添加糖、富含膳食纖維的產品，例如：無糖燕麥片（純燕麥）、添加堅果、亞麻籽或奇亞籽的全穀物穀片，亦或是自製穀片（燕麥+堅果+無糖優格）等，吃得更健康。

學者表示，若喜歡吃早餐穀片，可改選擇成分單純、無添加糖、富含膳食纖維的產品，例如：無糖燕麥片；示意圖。（圖取自freepik）

學者表示，若喜歡吃早餐穀片，可改選擇成分單純、無添加糖、富含膳食纖維的產品，例如：無糖燕麥片；示意圖。（圖取自freepik）

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