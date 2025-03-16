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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

6月大女嬰左手肱骨骨折送急診 醫：抱小孩注意施力方式

2025/03/16 15:11

醫師提醒家長與照護者，多留意抱持與攙扶孩子的方式，才能有效降低意外傷害的風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒家長與照護者，多留意抱持與攙扶孩子的方式，才能有效降低意外傷害的風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市1名6個月大女嬰因左手無法活動且碰觸時哭鬧不止，媽媽帶她到衛福部桃園醫院急診，經急診部災難醫學科主任蕭雅文評估並進行X光檢查後，確診為左手肱骨骨折，隨即協助會診骨科並安排住院治療，並提醒家長與照護者，多留意抱持與攙扶孩子的方式，才能有效降低意外傷害的風險。

蕭雅文表示，兒童的骨骼較成人柔軟，具有較高的韌性與彈性，在正常情況下不易發生骨折，但生活中若因抱持、拉扯或意外施力等動作產生扭力，仍可能導致脫臼、韌帶受損甚至骨折，所幸兒童骨骼具有厚實的骨膜與良好的血液循環，大多數骨折不需手術治療，僅需適當復位並使用夾板或石膏固定，通常能獲得良好癒合。

桃園醫院急診護理師林庭妤提醒家長，抱小孩時應將施力點放在腋下，避免拉扯孩子的手臂，此外，陪伴遊戲或牽孩子行走時，也應避免施力於前臂、手腕等部位，動作務必輕柔，若孩子快要跌倒，千萬不可猛然拉扯其手臂，以免造成韌帶脫位或骨折。

桃園市1名6個月大女嬰因左手無法活動且碰觸時哭鬧不止，媽媽帶她到衛福部桃園醫院急診。（桃園醫院提供）

桃園市1名6個月大女嬰因左手無法活動且碰觸時哭鬧不止，媽媽帶她到衛福部桃園醫院急診。（桃園醫院提供）

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