健康網》氣炸薯界雙雄！ 農糧署：外酥內軟這樣做

農糧署分享馬鈴薯薯條外酥內軟的秘訣，將其切成條狀後，以滾水汆燙約5分鐘至半熟；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕偶爾想要放縱一下吃薯條，不妨用氣炸代替油炸，健康又美味！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，薯條分為馬鈴薯及番薯兩派，常見又經典的口味即是外酥內軟的馬鈴薯薯條及香甜飽滿的地瓜薯條，農糧署也透露美味秘訣，讓民眾在家就能輕鬆做。

馬鈴薯vs番薯 產季大不同

●馬鈴薯：國產馬鈴薯以1-3月為主要產季，以雲林、台中及嘉義為主要產地，其中，每3顆馬鈴薯，就約有1顆是來自雲林。

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●番薯：番薯（地瓜）則是一年四季皆有生產，現在正逢雲林及彰化的盛產期，市場上可見台農57號（黃金地瓜）及台農66號（紅心地瓜）等品種。

氣炸薯條美味秘訣

●經典馬鈴薯薯條：首先，將馬鈴薯洗淨去皮、切條狀，想品嚐「外酥內軟」口感，可先滾水汆燙約5分鐘至半熟；再以紙巾擦乾水份，裝袋中加適量油、鹽搖晃均勻；最後再以200度氣炸15分鐘，翻面再5分鐘，美味薯條就完成了。

●蜜地瓜薯條：首先，地瓜洗淨去皮、切條狀，想要「烤完不乾扁」，可於切條狀後泡水約15分鐘；再以紙巾擦乾，依序加入適量太白粉、油、鹽搖晃均勻；最後再以180度氣炸10分鐘、翻面再5分鐘，最後撒上梅粉即完成。

農糧署分享，想要地瓜薯條烤完不乾扁，可以在切條狀後，泡水約15分鐘；示意圖。（圖取自freepik）

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