口服諾羅病毒疫苗報佳音！ 早期試驗成果亮眼

美國CDC提供的電子顯微鏡影像，顯示諾羅病毒顆粒聚集。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每年冬季，諾羅病毒（Norovirus）肆虐全球，帶來令人聞之色變的「冬季嘔吐病」，影響數百萬人。科學媒體《IFLScience》報導，如今，一款口服疫苗的早期臨床試驗帶來曙光。這款疫苗特別針對老年人設計，他們因免疫力較弱，感染後易引發嚴重併發症。試驗結果令人振奮，顯示疫苗有望成為對抗這一頑疾的新利器。

提到疫苗，多數人直覺聯想到針頭，但口服疫苗並非新概念。許多人小時候都接種過口服小兒麻痺疫苗，證明此形式的可行性。這款名為VXA-G1.1-NN的疫苗由美國Vaxart公司研發，採用創新技術，將無害的腺病毒載體攜帶諾羅病毒蛋白送至小腸，刺激免疫系統產生反應。

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諾羅病毒疫苗的研發並非單一賽道。例如，英國2022年啟動了一項mRNA疫苗試驗。但Vaxart認為，口服疫苗有其獨特優勢：無需冷鏈儲存、不怕針頭風險，還能在鼻腔與口腔等黏膜表面構築免疫防線。這對諾羅病毒尤其關鍵，因其主要透過這些部位入侵人體。試驗顯示，該疫苗在老年人中表現優異，能有效降低感染風險。

隨著試驗推進，這款疫苗或許能讓冬季不再是嘔吐病的夢魘。Vaxart表示，其技術平台不僅適用於諾羅病毒，還能快速調整，對付新興傳染病，為公共衛生開闢新可能。

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