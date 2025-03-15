高齡失智研究 許景琦：能以數字等級分辨 早期介入可精準診斷

許景琦說明，「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智的病人間之差異」，失智症將能以數字等級來分辨。（許景琦醫師提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕針對長照與跟老人醫療照顧，葉靜修教育基金會與台北市南欣扶輪社，今（15日）邀請台中維新醫院院長、身心科醫師許景琦進行醫學講座，探討高齡社會中，正常認知、輕度認知障礙及失智症階段中的腦脊髓液生物標記比率，與神經精神症狀量表的關係，並且比較東西方不同種族間的差異，強調早期診斷及介入，更能精準提供治療。

許景琦投入身心科醫療30餘年，發表失智症研究論文「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智的病人間之差異」，失智症將能以數字等級來分辨，去年刊登於國際分子科學期刊，並獲邀於同年12月在巴黎科學論壇進行主題演講，成功爭取主辦方同意在會場懸掛國旗、播放台灣歌曲。

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他在會中分享，隨著全球老齡化現象的加劇，認知障礙和失智症成為現代醫療與公共衛生領域的重要議題，而腦脊髓液生物標記（如類澱粉樣蛋白β42、P-Tau、T-Tau等）與其比率，以及神經精神症狀量表的對映比對，甚至接近直線。

許景琦說明，如何通過神經精神症狀量表，評估認知狀態及神經精神症狀，並與腦脊髓液中的生物標記比率進行分析，從而提高早期診斷的準確性，並為臨床醫師提供更精確的治療指導，進一步改善患者的生活品質，提升台灣的醫療品質。

葉靜修教育基金會與台北市南欣扶輪社邀請許景琦醫師分享失智症醫療。（許景琦醫師提供）

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