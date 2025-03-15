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高齡失智研究 許景琦：能以數字等級分辨 早期介入可精準診斷
〔記者蔡淑媛／台中報導〕針對長照與跟老人醫療照顧，葉靜修教育基金會與台北市南欣扶輪社，今（15日）邀請台中維新醫院院長、身心科醫師許景琦進行醫學講座，探討高齡社會中，正常認知、輕度認知障礙及失智症階段中的腦脊髓液生物標記比率，與神經精神症狀量表的關係，並且比較東西方不同種族間的差異，強調早期診斷及介入，更能精準提供治療。
許景琦投入身心科醫療30餘年，發表失智症研究論文「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智的病人間之差異」，失智症將能以數字等級來分辨，去年刊登於國際分子科學期刊，並獲邀於同年12月在巴黎科學論壇進行主題演講，成功爭取主辦方同意在會場懸掛國旗、播放台灣歌曲。
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他在會中分享，隨著全球老齡化現象的加劇，認知障礙和失智症成為現代醫療與公共衛生領域的重要議題，而腦脊髓液生物標記（如類澱粉樣蛋白β42、P-Tau、T-Tau等）與其比率，以及神經精神症狀量表的對映比對，甚至接近直線。
許景琦說明，如何通過神經精神症狀量表，評估認知狀態及神經精神症狀，並與腦脊髓液中的生物標記比率進行分析，從而提高早期診斷的準確性，並為臨床醫師提供更精確的治療指導，進一步改善患者的生活品質，提升台灣的醫療品質。
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