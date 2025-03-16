健康網》心臟病人最怕抗凝血劑 醫：有小瘀青是正常

醫師指出，心血管疾病的藥物要預防心肌梗塞，更重要的是要預防腦中風，所以很多醫師會開抗凝血劑、抗血小板藥或阿斯匹靈；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心臟病人最怕服用抗凝血劑，擔心會出現「大片瘀青」？宇平診所心臟內科醫師劉中平說明，這些藥是為了讓血液裡面的血球與血球之間比較通暢，讓血液比較不會凝結，常見的副作用就是當表皮的血管不小心摩擦，或有小開口，血液跑出去後容易造成小瘀青。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發影片表示，心血管疾病的藥物要預防心肌梗塞，更重要的是要預防腦中風，所以很多醫師會開抗凝血劑、抗血小板藥或阿斯匹靈，因此吃這些藥真的會比較容易出現瘀青。

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劉中平指出，甚至有些病人有很嚴重的心臟疾病，用到2種以上的抗凝血藥物時，基本上身體會常見到瘀青。表皮瘀青如果大小是在10元硬幣以下的話，先不用太緊張，別急著停藥。也提醒，如要停止服用或調整抗凝血藥物，一定要徵求醫師同意，有時醫師會覺得「你的心臟很危險」，即便皮下有些輕度瘀血，可能為了保護心臟跟腦部，會請患者照常服用。

如果哪天因為意外導致大出血時，還是不停藥嗎？對此，劉中平表示，如果身體真的有出血，像是外傷出血，或是大便已經有變黑色變紅色，這種時候建議當天要停藥，也許要停3天到一個星期，這種時候要先跟原先的醫師聯絡詢問「心臟的狀況可以停藥多久？」或是減量就好，也要跟醫師保持聯絡。

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