健康網》「男」以啟齒的攝護腺發炎 壞習慣中幾項

醫師表示，飲食不當、性行為不規律、常久坐、久站、久蹲、憋尿、會陰部損傷等，容易會無意中誘發攝護腺炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕攝護腺表面雖然看不到、摸不到，但卻是男性重要的生殖器官，恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕指出，如果飲食不當、性行為不規律、常久坐（或久站或久蹲或憋尿）、會陰部損傷等，可能會無意中誘發攝護腺炎，症狀可能有射精後鼠蹊部隱隱抽痛、會陰部跟陰莖兩側根部時不時一陣陣抽痛、尿尿的時候有灼熱感。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，攝護腺又稱為「前列腺」，位於骨盆腔的最底部、膀胱下方，而尿道會穿過攝護腺的正中間，主要功能為分泌部分精液、幫助控制射精與排尿、輔助男性荷爾蒙的生成等，在男性生殖系統中佔有舉足輕重的角色。

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攝護腺發炎種類與症狀

陳鈺昕表示，引起攝護腺發炎的原因有很多，包含尿道發炎後逆行性感染、肛門直腸附近發炎直接擴散，或是身體遠處發炎、經過血液及淋巴感染都有可能誘發攝護腺發炎，目前主要分成下列4種：

●急性細菌性攝護腺炎：通常是細菌感染造成的，通常會伴隨排尿疼痛、頻尿跟發燒。

●慢性細菌性攝護腺炎：特徵是3-6個月間反覆發作且難以治癒的細菌感染，症狀與急性攝護腺炎類似，但發炎程度較輕，會出現頻尿、尿急、會陰／下腹／鼠蹊部／陰囊痛、尿路感染等症狀。

●慢性非細菌性攝護腺炎：又稱為「慢性骨盆腔疼痛症候群」，病因複雜且症狀種類多，如下泌尿道疼痛、排尿問題，並可能合併性功能障礙（勃起障礙與射精問題）。

●無症狀性攝護腺炎：通常無明顯症狀，通常在體檢或攝護腺切片等其他原因就診才發現。

誘發攝護腺炎的壞習慣

●飲食不當：酒精、咖啡、高脂肪食物、辣椒和辛辣食物攝取過量，或過度節食、腸道功能問題者。

●性行為不規律：延遲射精、性交中斷、過度性行為、禁慾。

●生活方式及行為：經常久坐、久站、久蹲、憋尿，或長期處於高壓或疲倦狀態。

●會陰部損傷：坐姿不良、進行易造成會陰受傷的運動、穿著緊身褲。

攝護腺炎治療方式

●藥物治療：通常確診後會先給予藥物治療，包括抗生素、α腎上腺素阻斷劑、消炎止痛藥等來控制病情。

●物理治療：緩解骨盆腔神經肌肉系統不協調症狀，透過溫水坐浴或低能量體外震波治療。

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