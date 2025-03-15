自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》打沙包消除憤怒？研究談大眾適用法：深呼吸更好

2025/03/15 20:07

研究說明，不少人感到憤怒時，未使用妥善方式減緩。（圖取自freepik）

研究說明，不少人感到憤怒時，未使用妥善方式減緩。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人練拳擊的原因，除了強身健體以外，另一個最常見原因，是「減緩憤怒感」。大家也不時在影劇中看到主角對沙包又揍又踹的帥氣模樣；。然有研究指出，過去認為發現可減少憤怒，實驗證實並非如此；深呼吸、冥想才是減少憤怒感的有效方式。

一篇刊登在《臨床心理學評論》（Clinical Psychology Review）的研究指出，在所有負面情緒中，憤怒是最難控制的情緒。部分憤怒管理動作意在減少喚醒，例如深呼吸、冥想；另一種則是增加喚醒感，例如打沙包、大吼大叫或劇烈運動。

有些人會用劇烈運動減緩憤怒感，實際上效果不佳。（圖取自freepik）

有些人會用劇烈運動減緩憤怒感，實際上效果不佳。（圖取自freepik）

研究說明，世界愈加受到憤怒淹沒，不少人經常處於憤怒情緒；憤怒是受到挑釁的常見反映，只是會依照環境不同有變化；例如有人急著上班卻遇到大塞車，極有可能路怒症上身。不少人在憤怒時會大吼大叫，或是做激烈運動、打沙包，意圖降低憤怒感，實際上這效果不彰。

這項回溯性研究基於154份研究中的10189名參與者，測試憤怒感在兩種管理作為中的緩解能力，發現若能做到減少喚醒，也就是深呼吸與冥想，可以有效降低憤怒感；相反得，打沙包或是大吼大叫等傳統上我們覺得有用的方式，整體而言效果較差。

最後研究強調，透過劇烈活動來紓解怒意，並非有效的方式；用冥想、深呼吸等方式幫自己降溫，平復心情，是更有效的憤怒管理方式。

研究建議處於憤怒情緒中的人，多做深呼吸以減緩憤怒。（圖取自freepik）

研究建議處於憤怒情緒中的人，多做深呼吸以減緩憤怒。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中