健康網》打沙包消除憤怒？研究談大眾適用法：深呼吸更好

研究說明，不少人感到憤怒時，未使用妥善方式減緩。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人練拳擊的原因，除了強身健體以外，另一個最常見原因，是「減緩憤怒感」。大家也不時在影劇中看到主角對沙包又揍又踹的帥氣模樣；。然有研究指出，過去認為發現可減少憤怒，實驗證實並非如此；深呼吸、冥想才是減少憤怒感的有效方式。

一篇刊登在《臨床心理學評論》（Clinical Psychology Review）的研究指出，在所有負面情緒中，憤怒是最難控制的情緒。部分憤怒管理動作意在減少喚醒，例如深呼吸、冥想；另一種則是增加喚醒感，例如打沙包、大吼大叫或劇烈運動。

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有些人會用劇烈運動減緩憤怒感，實際上效果不佳。（圖取自freepik）

研究說明，世界愈加受到憤怒淹沒，不少人經常處於憤怒情緒；憤怒是受到挑釁的常見反映，只是會依照環境不同有變化；例如有人急著上班卻遇到大塞車，極有可能路怒症上身。不少人在憤怒時會大吼大叫，或是做激烈運動、打沙包，意圖降低憤怒感，實際上這效果不彰。

這項回溯性研究基於154份研究中的10189名參與者，測試憤怒感在兩種管理作為中的緩解能力，發現若能做到減少喚醒，也就是深呼吸與冥想，可以有效降低憤怒感；相反得，打沙包或是大吼大叫等傳統上我們覺得有用的方式，整體而言效果較差。

最後研究強調，透過劇烈活動來紓解怒意，並非有效的方式；用冥想、深呼吸等方式幫自己降溫，平復心情，是更有效的憤怒管理方式。

研究建議處於憤怒情緒中的人，多做深呼吸以減緩憤怒。（圖取自freepik）

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