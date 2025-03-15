新光醫院「桂蘭樓」上樑！ AI助攻護理更輕鬆

新光醫院董事長吳東進指出，「桂蘭樓」上不只是擴增病床，醫院更導入 「Total Care（全責照護）」模式，結合AI智慧科技，提升醫療效率與病患安全。 （新光醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕新光醫院今（15日）舉行第二醫療大樓「桂蘭樓」上樑典禮，這座需歷時42個月興建的大樓總投資約80億元，預計明（2026）年8月底完工，將新增314張病床、20張心臟加護病床、11間開刀房、4間心導管室。董事長吳東進指出，不只是擴增病床，醫院更導入 「Total Care（全責照護）」模式，結合AI智慧科技，提升醫療效率與病患安全。

吳東進表示，33年前「火獅樓」由同一團隊打造，當時花了37個月，如今「桂蘭樓」需歷時42個月，每床造價是火獅樓的4倍，目標是提供最先進、安全的醫療環境。面對護理人力荒，新光醫院以科技減輕護理負擔，透過「全責照護」模式，讓護理師能即時掌握病人狀況，不必疲於奔命。

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新光醫院院長侯勝茂補充，新大樓9至13樓將全面導入全責照護，病房配備離床警示器TPR（體溫、脈搏、呼吸）監測系統，透過科技助攻，病人若準備下床，系統就會即時發送警示到護理師手機，並顯示即時影像，護理師可遠端溝通、安撫病人，降低跌倒風險。此外，系統也可自動開啟護理站到病房的門，將護理師反應時間從 14秒縮短到6秒，大幅提升急救效率。

為鼓勵護理師投入「全責照護」，新光醫院已試行獎勵津貼，未來正式營運後，護理師每月額外補助5000元，並增聘150名護理師、100名輔佐員，強化醫療照護品質。

衛福部醫事司簡任技正呂念慈致詞時表示，在寸土寸金的台北市擴建醫療空間相當不易，桂蘭樓的加入，將讓新光醫院總病床數超過800張，大幅提升醫療量能，減少病患候床時間。

新光醫院副院長洪子仁也說，桂蘭樓建造時即導入 「建築資訊模型（BIM）」技術，打造節能減碳、友善醫護的智慧醫療環境。他也強調，桂蘭樓將有效紓解士林、北投、三重、蘆洲等地區的急診壅塞，減輕急診醫護人員壓力，讓整體醫療服務更加順暢。

新光醫院今（15日）舉行第二醫療大樓「桂蘭樓」上樑典禮。 （新光醫院提供）

新光醫院今（15日）舉行第二醫療大樓「桂蘭樓」上樑典禮。（新光醫院提供）

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