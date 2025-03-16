健康網》拒絕情緒低落 6營養素找回好心情

牛奶、豆乾等富含鈣質的食物，能協助放鬆肌肉，舒緩壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕渾身不對勁，去檢查卻又沒問題，有可能就是自律神經失調，易出現心悸、焦慮、緊張等問題，營養師高敏敏與藥師凱鈞在臉書指出，想要預防自律神經失調、控制情緒可以補充鈣、鎂、Omega-3脂肪酸、維生素B群、色胺酸、維生素D。

控制情緒營養素

●鈣質：協助放鬆肌肉，舒緩壓力。

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建議補充：牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻等，都是鈣質豐富的食物。

●鎂：幫助神經傳導和肌肉放鬆、降低皮質醇，可緩解焦慮與緊張、改善睡眠品質和心悸問題。

建議補充：南瓜籽、黑豆、菠菜、香蕉、黑可可。

●Omega-3脂肪酸：有抗發炎和調節神經功能的作用，也有助於穩定情緒和自律神經，緩解焦慮緊張、抑鬱情緒。

建議補充：深海魚、亞麻籽油、核桃、魚油。

●維生素B群：維持神經系統正常運作，避免憂鬱、焦慮。

建議補充：多吃各種食物的原型 並均衡攝取 像是全穀類、肉類、深色蔬菜都很不錯。

●色胺酸：是製造血清素和褪黑激素的原料，與睡眠和心情息息相關，可幫助穩定情緒、減輕焦慮緊張感。

建議補充：花豆、小魚乾、豆干、鮭魚、芝麻。

花豆、小魚乾等食物富含色胺酸，可幫助穩定情緒、減輕焦慮緊張感。（圖取自photoAC）

●維生素D：可促進血清素的製造，如果缺為維生素D易有憂鬱情緒。

建議補充：牛奶、蛋黃、香菇、木耳 也可以趁天氣好的時候多曬太陽。

好心情秘訣

●低GI飲食：如果血糖過多的波動，很容易造成身體產生慢性發炎的狀況，進而誘發自律神經失調。建議攝取穩定血糖的食物，例如芭樂、糙米、地瓜，避免血糖大幅波動對神經系統的干擾，血糖穩定有助於自律神經的平衡。

芭樂、糙米、地瓜，避免血糖大幅波動對神經系統的干擾，血糖穩定有助於自律神經的平衡。（資料照）

●咖啡因勿過量：過量的咖啡因會刺激交感神經，再加上咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌，會導致焦慮、緊張。已經容易出現壓力和焦慮的人 ，可能會因為咖啡因而使症狀更嚴重。建議咖啡因的每日攝取量在300毫克以下，才不會對健康造成影響。

●腹式呼吸：每天練習5-10分鐘深長的腹式呼吸，有助於啟動副交感神經，可緩解壓力、改善焦慮感、改善自律神經的平衡。

●運動習慣：運動時會分泌多巴胺、血清素，讓人心情愉悅，也會活絡副交感神經，有助於自律神經系統平衡。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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