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健康網》孩子需要保健食品嗎？ 醫提供4方向

2025/03/15 10:26

醫師表示，如果孩子真的要選擇保健食品，可從4方面著手：評估需求、選擇認證、注意劑量、避免營養素重疊；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，如果孩子真的要選擇保健食品，可從4方面著手：評估需求、選擇認證、注意劑量、避免營養素重疊；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕幾乎每位家長到生長門診會問「需不需要給小朋友吃保健食品？」禾馨民權婦幼診所兒童內分泌科醫師陳奕成指出，最重要仍是保持均衡飲食，如果真的要選擇保健食品可從4方面著手：評估需求、選擇認證、注意劑量、避免營養素重疊。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文表示，在他看門診時約有7-8成的家長憂心孩子營養不夠充足，很希望靠營養保健食品來補充，而2016年的國民營養健康狀況變遷調查，在一份1100人的問卷調查當中，居然只有24％的民眾，同意為了避免孩童營養不良，應該每天補充營養保健食品，與門診實際狀況落差有點大。

陳奕成提到，在韓國在2021年發表的調查中發現，大約4成的嬰幼兒（0-3歲）有用保健食品，兒童和青少年（4-18歲）當中，也有2成以上在固定使用營養保健食品。以益生菌、綜合維他命／礦物質為主，各佔所有保健食品的約1/4。而美國2021年所發表的一份追蹤報告則顯示，1999-2016年間，19歲以下的兒童有使用保健補充品的比例，大約一直都穩定在接近3成上下，以綜合維他命／礦物質為大宗，大概佔了營養食品當中的2成5到3成。

陳奕成說，從台灣看到韓國、美國，可以發現天下的家長都是一樣的，出發點都是希望孩子能健康成長。營養保健食品當然可以是其中一個選項，不過他想最重要的，還是保持均衡的飲食，因此提供4個原則，讓家長給孩子選擇保健食品時有個方向。

兒童補充保健食品原則

●評估需求：首先確認寶貝是否真的需要補充品。如果均衡飲食就能滿足需求，保健食品可能就不是一定需要的選擇。

●選擇認證：大多數營養保健食品是以食品規格來規範，而不是以藥品的規格規範。所以在選擇時一定要留意，每項產品中成分和內容物的安全性。

●注意劑量：一定要依照指示使用正確劑量。過量不僅無益，甚至可能對孩子身體造成傷害。

●避免營養素重疊：確認孩子的日常飲食和其他可能使用的藥品，避免重複攝取相同營養。有些營養素，如維生素Ｄ，如果攝取過量，是有可能囤積在身體裡面，造成孩子疾病。

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