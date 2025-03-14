健康網》春天增好孕4因素 醫推3類食物：菠菜、堅果上榜

想要做人成功？醫師提醒，可把握春天增好孕；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春季是溫暖舒適的季節，相較於寒冷的冬天或炎熱的夏天，氣候變化更容易讓身心靈放鬆。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，春天也是一個適合備孕的季節，不僅「氣溫適中，壓力較低」、「日照時間變長，有助於激素調節」、「春天食材豐富」，同時「男性的精子品質較好」，建議民眾可多吃富含葉酸、鋅及抗氧化食物，但要少喝咖啡，遠離加工食品和高糖食物。

張瑜芹在臉書「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師 」指出，我們總是聽到生物在春天生機勃勃，其實這與生理與心理都有關。

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氣溫適中 壓力較低

春天不像冬天那麼寒冷，也不像夏天那麼悶熱，這樣的氣候讓人心情愉悅，有助於生理機能的正常運作，增加受孕機率。而且，研究顯示，人體在舒適的環境下，壓力荷爾蒙（如皮質醇）較低，而壓力過大也的確會影響排卵，降低受孕率。

日照時間變長 有助於激素調節

春天白天變長，陽光照射時間增加，人體會吸收更多維生素D，這對生殖系統健康有益。研究顯示，維生素D有助於提高體內黃體生成素（LH）和促卵泡激素（FSH）的濃度，這些激素對於女性排卵和男性精子生成都至關重要。

春天飲食 增受孕機率

張瑜芹說，春天正是許多營養豐富食材的季節，或許也是懷孕率提高的原因。

●春天適合的助孕食物

1.葉酸豐富食物：菠菜等含有豐富葉酸的食物，有助於胎兒神經管發育。

菠菜等含有豐富葉酸的食物，有助於胎兒神經管發育。（圖擷取自photoAC）

2.富含鋅的食物：包括堅果、牡蠣等，有助於提高男性精子品質。

3.高抗氧化食物：像是藍莓、草莓、核桃等，有助於改善生殖細胞健康。

●影響受孕的食物

張瑜芹指出，每天攝取超過200毫克咖啡因（約2杯咖啡），就可能影響女性受孕能力，如果有懷孕打算的女性，咖啡還是少喝一點喔！另外，像是加工食品與高糖飲食，都可能導致胰島素阻抗，影響荷爾蒙平衡。

男性精子品質 春天更好

張瑜芹表示，受孕的成功與否，除了取決於女性的排卵狀況，男性的精子健康也很重要。而有研究發現，春天的時候，男性精子品質可能更好！

研究顯示，冬末和春季的精子濃度與活動力比夏季和秋季更高，可能與溫度、飲食和日照時間增加有關????。適中的氣溫讓精子活力較佳，而過熱的夏季可能會影響精子生成。

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