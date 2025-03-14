健康網》春天竟是「沒凍頭」季節！ 醫列5原因給解方

春天竟是勃起功能障礙好發季節！醫師表示，主要有5大原因，像是溫度變化、過敏與疲倦、壓力與春睏、飲食影響、過度自慰；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕性慾高漲、亢奮又被稱為「發春」；然而三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文指出，春天反而是勃起功能障礙好發季，主要有5大原因，像是溫度變化、過敏與疲倦、壓力與春睏、飲食影響、過度自慰。建議透過適當補充鋅、維生素D、多運動、服用抗敏藥、適量有氧運動、多吃富含Omega-3的食物等方法來減緩。

​●溫度變化影響睪固酮分泌：春季氣溫忽冷忽熱，人體需要適應這種變化，而睪固酮這個主導男性性慾與勃起功能的荷爾蒙，對氣候變化十分敏感。氣溫波動可能導致體內睪固酮濃度短暫下降，使性慾減退，或是血液循環變差，影響勃起功能。另外，在身體適應變化時也容易更疲憊，導致性生活品質下降。建議適當補充鋅、維生素D，都可提升睪固酮濃度，還要記得保持規律運動，有助於穩定荷爾蒙分泌。

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​●春季過敏與疲倦影響性能力：春天是花粉症、過敏性鼻炎這類呼吸道疾病的高峰期，不少男性會因為過敏問題導致睡眠品質變差、身體疲倦，這都可能影響性表現。建議務必睡眠充足，避免熬夜。另外，如果需要服過敏類相關藥物，可詢問醫師選擇較不影響性功能的抗過敏藥，也不妨使用空氣清淨機，讓過敏機率降低。

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●壓力與春困影響大腦興奮度：所謂的「春困秋乏」，這指的是春天交感神經相對抑制，導致身體懶洋洋，連大腦都變得「懶惰」，自然也會影響性興奮度。建議可以做適量的有氧運動，增加多巴胺與血清素，提升性慾；另，上班上課很累，但壓力過大會促進皮質醇分泌，而皮質醇過高會抑制睪固酮，也會降低性慾與勃起能力。

醫師建議，想要改善性能力下降，可以多吃富含Omega-3的食物，如鮭魚、堅果，有助於提升血管彈性；圖為示意圖。（圖取自freepik）

​●春季飲食影響性功能：春天許多應酬、賞花活動，都容易吃到高糖、高鹽、高油的食物，這些食物可能影響血管健康，導致勃起功能下降，另外血糖劇烈波動，也會影響荷爾蒙分泌。如果喝太多酒，也會導致短暫性能力下降。

建議多吃富含Omega-3的食物，如鮭魚、堅果，有助於提升血管彈性，當然也要少吃精製糖分與高鹽飲食，保持血壓穩定，另外也要少喝酒。

​●過度自慰導致精力下降：春天日照變長，體內生理節奏也有所變化，有些男性可能因為性慾短暫增加，而過度自慰或性生活過度頻繁，反而導致精神不濟、身體疲累，然後睪固酮短期內大幅下降，也會影響下一次表現。另外，自慰過度也會讓陰莖對刺激變得較不敏感。打手槍雖然能帶來快感，但需要節制，讓身體有恢復時間。

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