健康網》成長必備3營養 醫推蔬果、這些食物代替點心

醫師提到，碳水化合物建議占孩子全日攝取量一半以上，儘量挑選優質碳水如地瓜、馬鈴薯，取代高熱量點心。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要孩子頭好壯壯，需要充足營養支持發育。愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩表示，成長必備3營養素的黃金比例為碳水化合物45-55%、脂肪20-30% 、蛋白質15-20%，其中碳水化合物就建議占全日攝取一半以上，建議選擇糙米、地瓜、馬鈴薯、新鮮蔬菜、水果而非高熱量點心，更有利成長。

減醣飲食對小朋友很NG

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文說明，想要幫助孩子成長，比例和食物選擇都要對，才能幫孩子的成長打好基礎。

​

​她提到，在瘦小偏挑食門診中，常見孩子跟著父母減醣飲食，以為這樣更健康，結果蛋白質攝取很高，但碳水化合物比例不足，導致營養失衡，體重也未見改善；另一方面，肥胖門診的孩子則因高熱量零食與糕點攝取過多，導致總熱量過剩，碳水化合物與脂肪比例偏高，使得多餘熱量轉化為過高的體脂肪。

請繼續往下閱讀...

選對比例 還要選擇優質營養素

陳如瑩說，除了攝取比例要正確，3大營養素來源的選擇也很重要：

​

●優質碳水：糙米、地瓜、馬鈴薯、新鮮蔬菜、水果。

​

●優質蛋白質：豆、魚、蛋、白肉（優於紅肉）。

​

●優質脂肪：橄欖油、堅果、乳品。

醫師提到，除了攝取比例要正確，3大營養素來源的選擇也很重要，例如蛋白質可以選擇豆類更優質。（圖取自photoAC）

碳水化合物是孩子日常飲食的基礎，主食如飯、麵、地瓜等，蔬菜和水果中也含有部分碳水化合物；然而，糕點和零食雖然也是碳水來源，卻同時含有過多熱量與脂肪，並非理想選擇。

偏挑食的孩子容易因為吃了高熱量零食而產生飽足感，導致正餐吃不下，營養攝取更加不均衡；而肥胖的孩子，由於體內飢餓感調控激素的敏感度較高，即使吃了零食，仍然能夠再吃下正餐，導致總熱量攝取過多，進一步加重營養失衡的狀況。

​飲食紀錄 幫助營養評估

陳如瑩說明，在門診中，無論是瘦小或肥胖的孩子，都會進行完整的營養評估，通常會請家長提供3天的飲食紀錄，幫助醫師分析孩子的營養攝取與總熱量，進而給出適合的成長建議。

​

常見的情況包括：

​

●體重過重或肥胖的孩子：通常攝取過多熱量，脂肪比例偏高，且可能缺乏鈣與鐵。

​

●偏挑食、瘦小的孩子：則總熱量偏低，碳水化合物與鈣的攝取不足。

​

透過飲食紀錄，才能更精準調整孩子的營養攝取，確保成長發育所需的均衡營養。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法