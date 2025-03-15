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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》精準施打！食藥署教注射筆安全操作「7步驟」

2025/03/15 14:21

食藥署提醒，部分慢性病患者使用的注射筆和專用針頭，須注意不可與他人共用，以避免傳染疾病的風險；圖為示意圖。（圖取自freepik）

食藥署提醒，部分慢性病患者使用的注射筆和專用針頭，須注意不可與他人共用，以避免傳染疾病的風險；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕注射筆是部分慢性病患者會使用的醫療器材，其用途為輔助藥物注射，患者經過指導後可在居家或非醫療場所自行依照處方定量注射藥劑。

常見外型為類似麥克筆形狀的注射器，構造通常可分為注射筆蓋及筆桿、注射液卡匣和專用針頭。注射筆蓋是用於保護產品；注射筆桿通常包含劑量調整旋鈕及注射按鈕，內部有活塞可以經由調整定量輸出藥劑，注射液卡匣和專用針頭需搭配相容的產品使用。為確保產品使用之安全與效能，使用前應詳閱使用說明書並遵照指示使用。

注射筆安全操作7要點

1.清洗雙手後，確認新的注射液卡匣無異狀，再將卡匣安裝到注射筆中。

2.以酒精消毒注射部位。

3.裝上針頭，須小心避免刺傷。

4.依照說明書指示的方法排除注射筆內的空氣。

5.調整注射劑量旋鈕至處方劑量後，在注射部位進行注射。

6.依照針頭的使用說明書所描述的方法移除針頭，針頭的安全設計不盡相同，請勿直接以手移除針頭。

7.蓋上注射筆蓋後，依照注射液卡匣的存放環境儲存整個產品。

食藥署說，使用注射筆施打針劑時，須依說明書確實操作，施打前消毒部位、避免刺傷，施打後依醫療廢棄物規範，妥善處理針頭與用罄卡匣。（資料照）

食藥署說，使用注射筆施打針劑時，須依說明書確實操作，施打前消毒部位、避免刺傷，施打後依醫療廢棄物規範，妥善處理針頭與用罄卡匣。（資料照）

使用後的保存與丟棄

使用後的針頭和用盡的卡匣需要妥善保存，可以自行收集後依照醫療廢棄物規範處理。注射筆及搭配的注射液卡匣各別產品的保存環境、保存期限、可使用次數不同，須依照個別的說明書處理。注射筆和專用針頭僅個人使用，不可與他人共用，以避免傳染疾病的風險。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1017期

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