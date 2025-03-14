自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》「世界睡眠日」睡多久才夠？醫：7小時最佳

2025/03/14 19:37

不少人想知道睡多久才夠？醫師提出建議。（圖取自freepik）

不少人想知道睡多久才夠？醫師提出建議。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你今天睡得好嗎？今（14）日為世界睡眠日，每年的世界睡眠日都不一樣，一般是在每年三月的第3個星期五，今（2025）年則是在3月14日。2025年世界睡眠日的主題，為「睡眠優先，健康每一天」

康福耳鼻喉科診所耳鼻喉科醫師陳世璽在粉專「耳鼻喉科 陳世璽醫師」分享兩項知識，也是最多人問的問題：

●一天要睡多久才夠？

●最佳入睡時機？

陳世璽表示：每天睡7小時、晚上10點到11點入睡，是最佳的睡眠時間與入睡時間。

陳世璽說明，2021年9月，美國醫學會雜誌刊登一篇日本研究，針對亞洲國家，9個不同族群，參與人數超過32萬成年人，長達14年的追蹤，平均歲數為54.5歲，將睡眠時長分成6組：小於等於5 小時、6小時、7小時、8小時、9小時、10小時以上。發現每天睡7小時的死亡率最低，過多或過少的睡眠都會增加死亡率。

2021年11月，歐洲心臟病醫學會一篇英國研究，收錄8萬8千多人，平均年齡為61歲，發現在晚上10點到11點間入睡，心血管疾病風險最低。10點前入睡，風險增加24%、11點到12點入睡，風險增加12%、12點以後入睡，風險增加25%。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中