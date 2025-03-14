健康網》「世界睡眠日」睡多久才夠？醫：7小時最佳

不少人想知道睡多久才夠？醫師提出建議。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你今天睡得好嗎？今（14）日為世界睡眠日，每年的世界睡眠日都不一樣，一般是在每年三月的第3個星期五，今（2025）年則是在3月14日。2025年世界睡眠日的主題，為「睡眠優先，健康每一天」

康福耳鼻喉科診所耳鼻喉科醫師陳世璽在粉專「耳鼻喉科 陳世璽醫師」分享兩項知識，也是最多人問的問題：

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●一天要睡多久才夠？

●最佳入睡時機？

陳世璽表示：每天睡7小時、晚上10點到11點入睡，是最佳的睡眠時間與入睡時間。

陳世璽說明，2021年9月，美國醫學會雜誌刊登一篇日本研究，針對亞洲國家，9個不同族群，參與人數超過32萬成年人，長達14年的追蹤，平均歲數為54.5歲，將睡眠時長分成6組：小於等於5 小時、6小時、7小時、8小時、9小時、10小時以上。發現每天睡7小時的死亡率最低，過多或過少的睡眠都會增加死亡率。

2021年11月，歐洲心臟病醫學會一篇英國研究，收錄8萬8千多人，平均年齡為61歲，發現在晚上10點到11點間入睡，心血管疾病風險最低。10點前入睡，風險增加24%、11點到12點入睡，風險增加12%、12點以後入睡，風險增加25%。

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