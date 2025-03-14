苗栗醫院3月15日、29日 邀女醫做子宮頸癌篩檢

衛生福利部苗栗醫院於3月提供兩場成人健康檢查及整合性篩檢。示意圖，非本次篩檢。（資料照，記者蔡政岷攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕衛生福利部苗栗醫院為加強守護鄉親健康， 15日於頭屋鄉文德宮和29日於衛福部苗栗醫院。活動除提供成人健康檢查、BC肝炎篩檢及乳房攝影、子宮頸抹片檢查、HPV人類乳突病毒檢測、糞便潛血檢查及口腔黏膜檢查等，並邀請苗栗醫院女性婦產科醫師陳籼秀提供子宮頸抹片檢查服務，完成2項以上加碼送5斤白米，歡迎鄉親踴躍參加。

苗栗醫院院長徐國芳表示，配合國民健康署今（2025）年起擴大國人癌症篩檢之年齡層與項目，此次辦理的2場假日篩檢服務對象和內容包含有：

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1.成人預防保健含成人健檢：健檢30-39歲每5年1次、40-64歲每3年1次65歲、65歲以上每年1次（檢查前請空腹6小時）。B、C型炎檢查：40-79歲原住民、45-79歲可終身免費1次。

2.子宮頸癌篩檢：子宮頸抹片25-29女性歲每3年一次，30歲以上女性每年一次。新增病毒（HPV）檢測服務：35、45、65歲當年度1次。

3.乳癌篩檢：40-74歲女性每2年1次。

4.口腔癌篩檢：18-29歲原住民、30歲以上者嚼檳榔或吸菸者每年1次。5、大腸癌篩40-44歲具家族史每2年1次，45-74歲每2年1次。

部苗社區健康中心護理長曾筱惠指出，3月二場假日整合性篩檢15日場次的加值服務有COVID-19新冠肺炎疫苗接種、13/23價肺炎鏈球菌處苗接種、戒菸衛教服務、免費X光篩檢、長者營養評估、長者功能評估、BSRS-5簡式健康量表評估、肺癌篩檢諮詢服務。

3月29日場次加值服務有：乳房超音波（對象30-60歲女性，採現場報名）、長者功能評估。此外，民眾參與篩檢完成即贈送宣導品，完成二項以上加碼送5斤白米；參與民眾請攜帶健保卡、身份證和環保袋。相關資訊可洽：037-261920轉分機1111。

衛生福利部苗栗醫院於3月15日在頭屋文德宮和3月29日在衛福部苗栗醫院，提供成人健康檢查及整合性篩檢。（苗栗醫院提供）

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