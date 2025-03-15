健康網》羹湯健康吃！ 農糧署：天然勾芡「4食材」這樣做

農糧署表示，勾芡除了使用太白粉，天然食材中的白木耳、蓮藕粉、馬鈴薯以及金針菇也能替代。（資料照；記者林惠琴攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喜歡麵線或羹湯，又怕吃了不健康，想品嘗這類勾芡美食，只能選擇太白粉嗎？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA-農糧署」發文表示，因勾芡能提升口感層次，所以大家常使用太白粉來做料理。但其實除了太白粉，許多天然食材也能替代，包括：白木耳、金針菇可與水調和後打碎入菜、蓮藕粉可加熱水攪勻使用、或是馬鈴薯蒸熟壓泥煮濃湯，不但食材取得方便，炒菜、煮湯也都適宜。

近年來，人們追求健康飲食，對於料理添加物多有顧忌，想勾芡又不想用太白粉？農糧署說，不妨試試以下4種天然食材替代做料理，不論是甜品的銀耳湯、蓮藕粉紅棗羹，或是鹹口味的酸辣湯、馬鈴薯濃湯，吃起來一樣美味！

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白木耳富含多醣體

營養成分：白木耳的正式名稱為銀耳，含有維生素B、磷、膳食纖維，以及豐富的多醣體等營養。烹煮後黏稠、軟滑、脆口，可用於各式料理勾芡。

做法：將新鮮白木耳和水以1：1的比例，放入果汁機中打碎，再倒入料理中勾芡煮熟即可。無論製作甜品水果銀耳湯，或是鹹口味的翡翠銀耳羹，都很合適。

農糧署表示，將等比例的新鮮白木耳和水一起打碎，置於料理中勾芡煮熟，即可替代太白粉，也很適合製作甜品銀耳湯。（資料照）

蓮藕粉鐵、鈣營養豐

營養成分：蓮藕粉以蓮藕加工製成，富含維生素B、維生素Ｃ、鐵、鈣等，用熱水沖泡或烹煮時，高溫的水可使藕粉迅速均勻糊化。

做法：將蓮藕粉和水以1：1的比例拌勻，再慢慢倒入料理中，加熱攪拌即可。蓮藕粉適合各式勾芡料理，如蓮藕粉紅棗羹、酸辣湯。

馬鈴薯含有礦物質

營養成分：馬鈴薯含有各種微量元素、礦物質、維生素等營養成分，澱粉含量高，透過加熱也很容易糊化。

做法：將馬鈴薯蒸熟壓成泥，再倒入料理中勾芡即可。馬鈴薯適合使用在西式濃湯料理中，像是玉米濃湯、馬鈴薯濃湯等便很適合。

農糧署說，馬鈴薯適合製作西式濃湯，只要將馬鈴薯蒸熟壓成泥，再倒入料理中勾芡即可；圖為情境照。（圖取自freepik）

金針菇膳食纖維多

營養成分：金針菇含有粗蛋白、膳食纖維以及豐富的多醣體，打成泥烹煮後，會釋放植物性膠質，適合較重口味需勾芡湯品。

做法：將金針菇和水以1：1的比例打成泥，即可用來勾芡。因口味特殊，尤其適合重口味的湯品，如麵線羹或菇類濃湯。

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