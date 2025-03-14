健康網》白色情人節 緊張流手汗？中醫提解方

若想要乾燥地牽起對方的手，中醫師有部分緩解手汗的妙方。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（14）天是白色情人節，但要牽起對方的手時，手心卻濕漉漉，全是手汗，該怎麼辦呢？中醫師王大元說明，若有多汗症或手汗很多，可考慮寧心安神或斂汗滋陰的藥物；手汗症也可考慮針灸。

為什麼會多汗呢？王大元在臉書專頁「元氣中醫師 王大元」說明，全身性的多汗症可能因為交感神經容易興奮或疾病所致，像是甲狀腺亢進、內分泌失調等都有可能，因此造成汗水過度分泌。

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王大元進一步說明，局部性的手汗症，大多是原發型，從小時候就開始發作，到了青春期時更為明顯。

王大元表示，多汗症與心臟或身體虛弱有關，中醫認為「汗為心之液」、「心主神明」、「表虛則衛外不固」，因此當循環系統與自律神經系統無法協調或體弱而皮膚腠理不固，汗水就容易洩漏而出，讓你全身濕淋淋。

王大元說明，如果你被多汗症或手汗所苦，西醫會以止汗劑、口服藥物、肉毒桿菌注射或交感神經阻斷術等方式來治療，中醫則可服用寧心安神或斂汗滋陰的藥物，像是玉屏風散、生脈飲、黃耆、龍骨、牡蠣等。

另外，手汗症也可針灸手部的內關、神門穴，茶飲方面可以喝一點黃耆水，舉例來說，可以用一兩黃耆加入2升的水煮沸後，轉小火再煮20分鐘放涼即可。

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