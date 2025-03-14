自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

提升新竹縣失智共同照護中心服務量能 竹北增2家、竹東增1家

2025/03/14 11:14

新竹縣政府長期照顧管理中心媒合醫療資源，今年度新增3家「失智共同照護中心」，其中2家位於竹北、1家在竹東，提升照護服務量能。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府長期照顧管理中心媒合醫療資源，今年度新增3家「失智共同照護中心」，其中2家位於竹北、1家在竹東，提升照護服務量能。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府長期照顧管理中心為關懷失智者及其家屬，提供民眾失智症服務，減輕照顧者壓力，積極媒合新竹縣醫療資源，今（2025）年度新增3家「失智共同照護中心」，其中2家位於竹北、1家在竹東，全縣目前合計5家失智共同照護中心、11處失智社區服務據點，並將持續提升照護服務量能。

縣長楊文科表示，新竹縣政府整合資源，於2024年元旦正式成立「長期照顧管理中心」，並媒合縣內地區醫院層級以上、並同時具有神經內科和精神科的醫院，成立「失智共同照護中心」，以服務失智症患者、減輕照顧者壓力。只要是實際居住新竹縣50歲以上的失智症患者，家屬若有照顧服務需求，都可向長照管理中心申請，或線上申辦，也可撥打長照專線1966。

新竹縣長期照顧管理中心表示，根據衛生福利部113年6月公布的最新台灣社區失智症流行病學調查結果，50歲以上老年人口的失智症推估全國人數為34萬6693人，新竹縣推估50歲以上潛在失智人口數為7147人。

為提昇失智症診斷比率，縣府積極鼓勵更多民間團體單位加入長照失智服務行列。去（2024）年原有2家醫院：湖口仁慈醫院、新竹台大分院生醫醫院竹東院區設有「失智共同照護中心」，今年起再增3家，分別是竹北的東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院，以及竹東鎮的台北榮民總醫院新竹分院。

新竹縣長期照顧管理中心指出，失智共同照護中心可提高新竹縣失智個案的確診率，有助於失智者在不同階段的診斷、醫療、諮詢、轉介、追蹤及個案管理，將陪伴照顧者在照顧失智患者不同階段的照顧需求。失智共照中心也將引導及協助家庭照顧者，提供相關資訊及轉介等支持服務，為失智患者及其家屬提供完整的連續性照護。

失智社區服務據點則考量失智者及其家屬接受服務的可近性，成立失智據點，失智長輩透過參加失智據點的認知促進、緩和失智課程，達到預防延緩病情目的，失智據點並辦理照顧者及支持團體使家屬獲得適當的支持服務，減輕家庭照顧壓力並提供家庭照顧協助。

新竹縣政府長期照顧管理中心媒合醫療資源，今年度新增3家「失智共同照護中心」，其中2家位於竹北、1家在竹東，提升照護服務量能。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府長期照顧管理中心媒合醫療資源，今年度新增3家「失智共同照護中心」，其中2家位於竹北、1家在竹東，提升照護服務量能。（新竹縣政府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中