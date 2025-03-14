提升新竹縣失智共同照護中心服務量能 竹北增2家、竹東增1家

新竹縣政府長期照顧管理中心媒合醫療資源，今年度新增3家「失智共同照護中心」，其中2家位於竹北、1家在竹東，提升照護服務量能。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府長期照顧管理中心為關懷失智者及其家屬，提供民眾失智症服務，減輕照顧者壓力，積極媒合新竹縣醫療資源，今（2025）年度新增3家「失智共同照護中心」，其中2家位於竹北、1家在竹東，全縣目前合計5家失智共同照護中心、11處失智社區服務據點，並將持續提升照護服務量能。

縣長楊文科表示，新竹縣政府整合資源，於2024年元旦正式成立「長期照顧管理中心」，並媒合縣內地區醫院層級以上、並同時具有神經內科和精神科的醫院，成立「失智共同照護中心」，以服務失智症患者、減輕照顧者壓力。只要是實際居住新竹縣50歲以上的失智症患者，家屬若有照顧服務需求，都可向長照管理中心申請，或線上申辦，也可撥打長照專線1966。

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新竹縣長期照顧管理中心表示，根據衛生福利部113年6月公布的最新台灣社區失智症流行病學調查結果，50歲以上老年人口的失智症推估全國人數為34萬6693人，新竹縣推估50歲以上潛在失智人口數為7147人。

為提昇失智症診斷比率，縣府積極鼓勵更多民間團體單位加入長照失智服務行列。去（2024）年原有2家醫院：湖口仁慈醫院、新竹台大分院生醫醫院竹東院區設有「失智共同照護中心」，今年起再增3家，分別是竹北的東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院，以及竹東鎮的台北榮民總醫院新竹分院。

新竹縣長期照顧管理中心指出，失智共同照護中心可提高新竹縣失智個案的確診率，有助於失智者在不同階段的診斷、醫療、諮詢、轉介、追蹤及個案管理，將陪伴照顧者在照顧失智患者不同階段的照顧需求。失智共照中心也將引導及協助家庭照顧者，提供相關資訊及轉介等支持服務，為失智患者及其家屬提供完整的連續性照護。

失智社區服務據點則考量失智者及其家屬接受服務的可近性，成立失智據點，失智長輩透過參加失智據點的認知促進、緩和失智課程，達到預防延緩病情目的，失智據點並辦理照顧者及支持團體使家屬獲得適當的支持服務，減輕家庭照顧壓力並提供家庭照顧協助。

新竹縣政府長期照顧管理中心媒合醫療資源，今年度新增3家「失智共同照護中心」，其中2家位於竹北、1家在竹東，提升照護服務量能。（新竹縣政府提供）

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