聲帶長繭說話費力好困擾 語言治療助回復好聲音

衛生福利部南投醫院語言治療師陳憶雯（右），示範進行語言治療。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 南投30歲張姓男子因為工作關係需要經常說話，原本聲音相當宏亮的他，最近卻出現喉嚨疼痛、聲音沙啞及說話費力等狀況，影響工作品質，因此到衛生福利部南投醫院耳鼻喉科求診。醫師透過檢查發現張男雙側聲帶結節（俗稱聲帶長繭），轉介至復健科安排約1個月的語言治療後，他的嗓音明顯改善。

衛生福利部南投醫院語言治療師陳憶雯指出，聲帶結節是一種常見於需要頻繁用聲者的健康隱憂，例如老師、播音員等。聲帶結節可能會出現聲音嘶啞、說話吃力等症狀，建議先接受專業耳鼻喉科醫師的檢查，確定聲帶結節的大小和嚴重度。

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陳憶雯表示，對於大多數聲帶結節患者，語言治療是一種安全且有效的非侵入性選擇，早期發現和治療，加上良好的嗓音使用習慣，可以顯著提高治療效果，惟如果結節情況嚴重或長期未見改善，建議與耳鼻喉科醫師和語言治療師共同討論進一步的治療選項，如考慮顯微手術，術後再配合語言治療復健，避免復發。

陳憶雯也針對如何避免聲帶結節及萬一聲帶結節的嗓音治療提出3點建議，首先，必須調整環境與習慣，包括設定休息時間、降低背景噪音及使用擴音設備減少長時間大聲說話的需求。其次，要從日常生活調整，如保持聲帶濕潤，每天飲用足夠的水並減少會造成聲帶脫水的咖啡、酒精等飲品，以及避免吸菸及辛辣、油炸和甜食，減少胃酸逆流對聲帶的刺激。最後則要進行嗓音保健練習，包括定期進行頭頸部放鬆運動和腹式呼吸練習的放鬆訓練、說話時保持自然的音量和音調的正確發聲，以及逐步增加說話時間、避免一次性過度用聲的漸進式訓練。

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